Patricio Yáñez lanza sus dardos a Marco Rojas y Agustín Bouzat: "No aportan en el funcionamiento de Quinteros"

Colo Colo afina detalles para lo que será su primer gran desafío para este 2023, en el que los dirigidos por Gustavo Quinteros querrán alzarse como campeones de la Supercopa, en la que tienen que enfrentarse ante Magallanes durante esta jornada en Viña del Mar.

En la previa de este duelo, el ex jugador de los ‘Albos’ y hoy comentarista, Patricio Yáñez habló en el programa ‘ESPN F Show’ a lo que es la probable oncena del reciente campeón del fútbol chileno, en la que dejó un mensaje por la presencia de Agustín Bouzat y Marco Rojas en la delantera.

“Yo creo que con los que llegan Colo Colo se potencia, pero con lo que tiene ahora no, si uno ve a Bouzat y Rojas, me parece que ellos no están para la alta competición”, partió señalando Yáñez.

Explayándose aún más a su comentario, el ‘Pato’ indica que ambos jugadores en el medio local alcanzan para poder rendir, pero que no le son suficientes para lo que quiere exactamente Gustavo Quinteros para Colo Colo.

“Están para el medio local, en algunos partidos te pueden responder, te pueden rendir, como ha sucedido, pero por funcionamiento o lo que quiere Quinteros, no aportan demasiado”, declaró en ESPN.

Finalmente, Yáñez también hizo hincapié al improvisado puesto que se le concede a Marcos Bolados como el nueve de referencia de los ‘Albos’, en la que destaca que fichar en dicho puesto es clave para lo que será esta temporada, en la que Colo Colo perdió a su goleador del 2022.

“Bolados va de improvisado, tampoco es un nueve, en rigor llega Benegas, que me parece que tuvo una muy buena temporada. Falta el nueve, ese puesto es clave”, cerró.