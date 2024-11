Johnny Herrera tuvo la posibilidad de participar en una entrevista con el entrenador de Deportes Copiapó, Hernán Caputto. Aquello en el marco de la definición por el Campeonato Nacional 2024.

El Samurai Azul formuló una pregunta con tintes de arenga al León de Atacama, en la cual le expresó al DT que en el Cacique creen que está listo el título. “Hay mucha gente que piensa que Colo Colo va a ir y va a dar la vuelta y tiene todo listo. Ya tienen una fiesta acá, todo lo demás”, expresó en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Usted que han sido tremendamente profesionales, yo conozco a hartos que están ahí, fui compañero de muchos también. Insisto Colo Colo piensa que ya tiene la vuelta y el Campeonato”, continuó el ídolo azul.

Herrera cree que los futbolistas del León de Atacama deben jugársela: “¿Usted, más como técnico, piensa que tiene equipo como para dar la pelea en la última fecha? Más cuando muchos de ellos, que solamente hay dos jugadores con contrato y hay muchos jugadores. Según yo se tendrían que jugar la vida para renovar o buscar otro equipo en Primera. ¿Piensan que tienen un equipo como para pelearle a Colo Colo la última fecha?”.

Hernán Caputto le respondió a Johnny Herrera

El DT de Deportes Copiapó le entregó una respuesta al Samurai Azul y reveló que no cae bien en su equipo el ambiente que perciben: “Más allá de que el equipo que tengamos para jugarle o no. Colo Colo viene muy bien, es de los mejores equipos, sobre todo de la segunda rueda, invicto. aparte de eso. Quería comentar, lo dijiste ahí, lógico, hoy lo comentaron los jugadores en una charla que tuvimos previo al entrenamiento, a nadie le gusta que antes de tiempo estén diciendo que solo es un trámite el partido. No nos gusta, no les gustó a los jugadores”.

Hernán Caputto respondió a pregunta de Johnny Herrera. (Foto: Photosport)

“Espero que eso, que siempre sale el orgullo deportivo, sea lo más importante para este partido. Lo digo porque se ve así, es lógico que un equipo descendido que no nos ha ido bien, pero hoy es diferente”, agregó el estratega.

Más allá y en el final de la entrevista en TST, Herrera volvió a arengar al DT y los jugadores de Deportes Copiapó: “Hernán, un abrazo. Éxito compadre y ojo que a nadie le gusta que den la vuelta en su cara y no hay como terminar la última fecha con la frente en alto, todo el éxito del mundo y que sea un buen partido. Terminen bien, abrazo a los cabros, excompañeros”.