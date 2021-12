Colo Colo trabaja en la conformación de su plantel 2022. El Cacique busca un mediocampista central, un mediapunta y un centrodelantero, además ya sumó al atacante por fuera, Cristián Zavala. Patricio Yáñez elogió el trabajo albo en cuanto a renovaciones, pero aseguró que aún falta el '9'.

"Ha hecho renovaciones importantes: (Emiliano) Amor, (Leonardo) Gil, Cesar Fuentes y la de (Pablo) Solari, que en algún momento, no es que estuviese en duda, pero se pensaba la rapidez que podía tener Colo Colo", expresó en Mi Tribuna de Deportes en Agricultura.

"Colo Colo reaccionó, lo hizo bien y ahora me parece que hay que ir por el '9'. Quinteros sí o sí necesita un '9' de calidad, para competir en Copa Libertadores, para que marque la diferencia en el torneo local", añadió el campeón de América en 1991.

El DT aseguró que Javier Parraguez e Iván Morales no convencen a Gustavo Quinteros: "Con lo que tiene no alcanza. Bien la racha de Morales, lo de Parragol cuando ingresa en los segundos tiempos, son jugadores que para el técnico no son confiables. No son jugadores que él diga 'lo voy a usar y me van a responder'".

Yáñez considera importante la llegada de un delantero: "¿Qué es lo que tiene que hacer Daniel Morón y todo el directorio? Invertir en un '9' de calidad, es lo que falta a Quinteros y a Colo Colo".