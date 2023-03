Colo Colo tiene que hacer frente a su invicto en casa ante la Universidad de Chile por más de 20 años en el Estadio Monumental. El estreno de la temporada 2023 para los albos no ha sido de las mejores en el plano colectivo, pero sí en el individual. El delantero Marcos Bolados es uno de los más destacados de la campaña y aprovechó el adiós de Pablo Solari, el bajón de Alexander Oroz y la partida de Gabriel Costa para ganarse su puesto de titular.

Quinteros no tuvo de otra y apostó por BolaD10S, quien está realizando una buena campaña. El diagnóstico de lo que viene para el jugador fue realizado hoy en Radio Cooperativa por Rodrigo Goldberg. El exjugador azul, en su posición de comentarista, dejó de lado los colores y le tiró puras flores al externo albo.

"El que se sale del molde y hace algo inesperado te hace esa diferencia. En Colo Colo puede ser Bolados, que está pasando un muy buen momento y puede ser en la U, Fernández, quien está en estado de gracia con tres goles en tres partidos. Por ahí vas encontrando nombres y que individualmente podrían ser figuras", expresó el Polaco.

Luego, el ex gerente deportivo, en el panel de Al Aire Libre, también intecambió diálogo con Toño Prieto y fue ahí donde Goldberg indicó que " ¿A ti te parece que Bolados no ha despegado? O sea, yo creo que está en el mejor momento desde que llegó a Colo Colo, por paliza".

Marcos Bolados se ganó su espacio en el ataque de Colo Colo (Guille Salazar)

ver también Los cuatro fantásticos de Colo Colo que buscan ser héroes en el clásico ante la U

Goldberg cree que el exjugador de la Universidad Católica y Deportes Antofagasta al fin está despertando en Colo Colo, cuestión que, para estos partidos, le viene bien a Gustavo Quinteros y cree que el delantero ha sido clave en el ataque de los blancos en 2023.

"En primer partido ante Curicó fue fundamental, ante O'Higgins no, pero en el resto ha sido fundamental y es el jugador que más le pegan, es el que más desequilibra", mencionó.

Pensando en el Superclásico, el Polaco Goldberg cree que este duelo entre albos y azules puede ser el trampolín definitivo para el delantero, quien está pasando un gran momento en lo personal y es incuestionable su titularidad.

"Quizás, es este partido podría ser más consagratorio. Esta es la mejor versión de Bolados desde que llegó a Colo Colo", terminó.