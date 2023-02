Colo Colo sigue buscando su mejor plantel para la temporada, luego de una gran cantidad de refuerzos que llegaron para el equipo del entrenador Gustavo Quinteros, quien busca que el Cacique vuelva al triunfo.

Con la sorpresiva salida de Juan Martín Lucero, quien se fue a Brasil, es que el técnico debe definir quién será su gran carta en el ataque, donde, por ahora lucha Leandro Benegas, pero se espera que asuma Darío Lezcano.

Esto trae dudas por la figura del ex Independiente, donde Rodrigo Goldberg, le llama la atención qué va a pasar con Benegas cuando Colo Colo tenga todo su plantel disponible.

Benegas se mantiene como titular, al menos, este fin de semana. Foto: Agencia Uno.

"Uno piensa en Palacios, en Kiwi Rojas, dónde le calzan. Bouzat y Gil cuando se recuperen. Tiene a Lezcano, que asumo que irá. Me produce una duda, porque en el fondo si trajiste a Benegas lo piensas como nueve, si llegó Lezcano que aparentemente es el peso pesado. Uno dice ya lo tiras hacia la orilla pero está Castillo y al otro lado Bolados. A lo que voy, es que Benegas, ¿se vino de argentina con una buena temporada para ser banca? No sé, no estoy tan seguro", comentó Goldberg en radio Cooperativa.

En esa línea, asegura que puede ser un problema para el jugador, porque va perdiendo terreno cuando se jugó por completo por venir a Colo Colo.

"Digo, no es fácil para la personalidad de un jugador sacarlo de un lugar cómodo para traerlo a ser banca y que lleguen especialistas en su puesto", detalla.