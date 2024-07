Uno de los grandes problemas por estos días en Universidad de Chile es el tema de Marcelo Morales, donde el futuro del lateral izquierdo en el club, no está muy claro.

El zurdo termina contrato a fines de año y aún no ha podido resolver su continuidad en la U y si bien se han recibido ofertas por él, el club las ha rechazado y en lo futbolístico, pierde terreno donde Antonio Díaz ha ido tomando camiseta de titular.

Fue el técnico Gustavo Álvarez quien salió al paso respecto al momento del Shelo y en relación a aquel partido donde no fue citado frente a Everton, el argentino dio a entender que a veces hay decisiones que son dolorosas.

“Uno cómo líder, trata de guiar el camino de esos jugadores en formación. Hay veces que uno tiene que tomar decisiones dolorosas y es como cuando uno la toma con un hijo, que a veces le duele más a uno, pero es necesario tomarlas”, sostuvo el estratega.

La visión de Álvarez por Marcelo Morales

Dentro de su elocución, el trasandino agregó que el futbolista debe ir con calma y que – a diferencia de lo que se cree – Morales aún no está listo para ser convocado a la selección chilena.

“El partido donde más destacó fue con Cobreloa en Calama y esa semana dije que el análisis era certero, pero no había que confundir porque son muy jóvenes. Hablé esa vez con Marcelo, le dije que coincidía con el análisis de la prensa, pero no que estaba para la selección”, afirmó el entrenador.

Al cierre, entregó sus argumentos para sostener dicha tesis. “Para mí, un jugador de selección no juega un partido así, si no una temporada o dos. Esa estabilidad le da una confiablidad que al seleccionador le da una razón para citarlo, ‘así es que no te confundas, el camino es el crecimiento’ y así me ha pasado con muchos jugadores”, concluyó Álvarez.

Morales jugando el Sudamericano sub 20 en 2023 (Archivo)

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Este domingo 28 de julio a las 17:30 horas, Universidad de Chile volverá a competir en el Campeonato Nacional de Primera División. Enfrentará a Audax Italiano en el Estadio La Portada de La Serena.