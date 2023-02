La liga de Perú tenía su comienzo para este fin de semana, pero ante una gran polémica, su desarrollo no ha sido el esperado, en la que durante esta jornada el Alianza Lima del ex Colo Colo, Gabriel Costa, fue protagonista

¡Polémica en Perú!: Alianza Lima de Gabriel Costa pierde por Walk Over el clásico ante Sporting Cristal

Durante esta jornada, el ex jugador de Colo Colo, el uruguayo-peruano Gabriel Costa debía afrontar su vuelta oficial dentro de la Liga de Perú en lo que era su retorno a Alianza Lima para esta temporada, en la que el conjunto de los ‘Íntimos’ debía afrontar un importante duelo ante Sporting Cristal, el cual es uno de los clásicos del fútbol peruano.

Pero el debut para ‘Basilio’ no fue para nada positivo, ya que su escuadra decidió mantener su importante postura en el fútbol de Perú y no presentarse para este encuentro debido a que Alianza Lima y otros seis equipos de la liga peruana anunciaron el pasado día jueves que no disputarán el campeonato.

¿La razón? Los equipos que se suman a Alianza Lima dejaron en claro su determinación y mientras la Federación Peruana de Fútbol no realice los cambios necesarios que estos equipos estipulan para este 2023, los cuales tienen como principal problema los derechos de televisión, estos equipos no participaran del presente torneo.

Su rival, el Sporting Cristal se presentó en la cancha Alberto Gallardo para disputar este encuentro y ante la ausencia de su contrincante de turno, el juez del partido, Kevin Ortega dio el margen de los 10 minutos de espera y después de esto, hizo oficial el Walk Over, el cual le daría el triunfo al conjunto ‘Celeste’ por 3-0 ante el equipo de Gabriel Costa.

Sporting Cristal ganó por W.O | Foto: Archivo

Una verdadera pesadilla ha sido esta primera jornada dentro del fútbol peruano, ya que dentro de esta fecha se han producido otros cuatros Walk Over, en la que Sport Huancayo, Club Atlético Grau, Deportivo Garcilaso y UTC salieron como vencedores ante la no presentación de sus rivales, Cusco FC, Melgar, Deportivo Binacional y Cienciano, respectivamente.

Se espera que la semana que se avecina sea importante dentro del fútbol peruano, ante la postura que podría tomar la Federación de Fútbol de Perú ante estos casos de W.O en su inicio de temporada, la cual sin duda deja una mala imagen para el mundo entero y en la que el Alianza Lima de Gabriel Costa, parece no ceder con su determinación.