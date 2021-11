No cabe duda que uno de los grandes aciertos de esta temporada en Colo Colo ha sido el préstamo del argentino nacionalizado chileno, Leonardo Gil. Por eso nadie en la tienda alba quiere pensar en su partida.

Algunas informaciones de prensa revelaron que era muy difícil que el Colorado se quede en Chile porque obviamente luego de su gran rendimiento, el dueño de su carta pretende colocarlo en otro mercado más competitivo economicamente.

Este miércoles hubo reunión de Directorio en Colo Colo donde el propio presidente Edmundo Valladares se refirió al tema mostrándose muy confiado de que Gil siga en el Cacique.

"Lo de Gil no lo veo como una complicación. Hay condiciones de mercado que son complejas, mercados donde se transan cifras muy superiores a las que se transan en el fútbol chileno. Pero estamos trabajando, hemos acercado posiciones y esperamos concretarlo", aseguró.

Agregando que "más que verlo como un problema, hay que trabajar, encararlo, llegar a buen puerto. En la situación en la que recibimos la institución fue muy delicada, la generación de recursos en una tarea que debe llevar la directiva con la administración de Blanco y Negro. Tenemos toda la fe que podemos llegar a buen puerto. Leo nos manifestó que se quiere quedar en Colo Colo y lo queremos en el proyecto futuro de Colo Colo".

Valladares dejó en claro que "estamos a disposición de conversar con su representante y con el de todos los jugadores que sea necesario. No lo veo como retroceso, al contrario, hemos acercado posiciones, estamos hablando de montos altisímos, que no se pueden manejar en el mercado chileno. No olvidemos que hubo pérdidas el año pasado de más cuatro mil millones de pesos, debemos ser cautos, pero la intención de ambas partes es continuar y espero que podamos seguir, anunciarlo en su minuto como corresponde. Ahora nos enfocamos en la ilusión que tenemos para el final del torneo".

Para el final, envió un mensaje tranquilizador para los hinchas albos. "Creemos que podemos ofertar una cifra interesante y súper importante. Lo principal más que dinero es la intención deportiva de Leo, lo que nos ha dicho su representante en todo minuto y la intención de Colo Colo que siga siendo parte de Colo Colo, tenemos toda la confianza que así va a ser", cerró.