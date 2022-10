Colo Colo tiene hora y fecha para jugar el clásico ante la Universidad Católica, luego de la suspensión decretada por la autoridad. El Cacique recibirá a los Cruzados mañana, a las 19 horas, en el Estadio Monumental y eso es 48 horas después de lo prespuestado. Sin duda, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, no quedó conforme con esta situación, ya que siente que están dando ventaja deportiva.

El último partido que disputó Colo Colo fue hace 20 días atrás. El duelo se jugó contra Cobresal en El Salvador y ese compromiso terminó para los albos por 2-0. Eso, sin duda, le molestó a Stöhwing, ya que el equipo tendrá menos horas de recuperación pensando en el desafío siguiente ante Curicó Unido, que se jugará el domingo 9 de octubre a las 17:30 horas también en Macul.

"Es una desventaja deportiva. Hace mucho tiempo que no jugábamos. No nos hace bien que pasemos tanto tiempo sin jugar. Vamos a tener dos días menos de descanso. No es el ideal, pero hay que concentrarse y hacerlo de la mejor manera posible con los días que restan", expresó.

Además, el timonel de Colo Colo agregó que "no vale la pena volver a días pasados y solo queda mirar al futuro para evitar este tipo de descoordinaciones. Ahora solo queda pensar en lo que viene, que es una semana trascendental para el club".

Así quedó el Monumental tras el Arengazo el viernes, que impidió que se jugará ayer el clásico entre Colo Colo y la UC (Agencia Uno).

Siguiendo en su reflexión, Stohwing añadió que el plantel de Colo Colo solo quiere enfocarse en dar un paso más hacia la estrella 33, que ha sido esquiva en los últimos años para el Cacique.

"Esperamos lograr lo que los hinchas están anhelando, así que hay que enfocarse y dedicar la cabeza al trabajo. Hicimos lo nuestro, saben mi opinión, dimos todo porque nuestros hinchas disfrutaran ayer del partido y ahora hay que concentrarse profesionalmente en lo que viene", agregó.