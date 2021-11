Edmundo Valladares aclara que no han vuelto a conversar con el representante del delantero boliviano y es claro: "Los jugadores que vienen a Colo Colo deben tener la convicción de hacerlo".

Marcelo Moreno Martins era el delantero pretendido por Gustavo Quinteros para el segundo semestre de la presente temporada. El delantero tenía un acuerdo con Colo Colo, sin embargo, avisó que no podía venir, una situación que golpeó a una directiva de Blanco y Negro que ya tenía aprobado su fichaje. Reportes indicaban que las conversaciones se habían reactivado en las últimas semanas de cara a la próxima temporada, pero Edmundo Valladares lo descarta.

"Lo descarto completamente. Por ningún motivo. No hemos vuelto a conversar", dice el presidente de la concesionaria y el Club Social y Deportivo Colo Colo.

"No lo ocultamos, queremos ser siempre directos con nuestra gente, transparenter. Fue un golpe. Teníamos la intención de que pudiera llegar, se había aprobado. No se dio", añadió el directivo.

Valladares lanzó un potente mensaje: "Los jugadores que vienen a Colo Colo deben tener la convicción de hacerlo, Colo Colo es la institución más grande del país, en mi opinión, a nosotros nos dijeron en su minuto que no venía. Yo no he insistido y creo que nadie de la mesa ha insistido con ese tema".

De esta manera, en el Cacique por ahora no piensan en el delantero boliviano de 34 años, quien es el máximo goleador de las presentes Eliminatorias a Qatar 2022 con nueve tantos.