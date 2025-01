Lo que era un secreto a voces se confirma este viernes 3 de enero. El Sifup finalmente anunció un paro a nivel nacional.

BOLAVIP ya lo anunció antes del término de 2024, cuando el Secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Luis Marín, dio a conocer que el paro iba sí o sí.

“Sí, y no solamente por eso. Hay una serie de solicitudes, de requerimientos y de peticiones que hicieron los capitanes de los equipos en una solicitud formal y firmada por todos los capitanes, que tanto el Consejo Presidente como la ANFP no tomaron en cuenta y eso no solamente en Segunda División”.

El directo comunicado del Sifup

A través de un comunicado, el Sifup anunció que: “Informamos que nuestra asamblea votó de manera unánime el paro indefinido de todos los torneos organizados por la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) como son la Supercopa, Copa Chile y Torneo Nacional”.

“Esta decisión se fundamenta en que el Consejo de Presidentes no aceptó ninguna de las medidas que efectuamos a la ANFP para la temporada 2025 y a la decisión arbitraria e ilegal de transformar la Segunda División en una categoría Sub-23”, cerraron.

Las razones del paro

La principal razón de este nuevo remezón al fútbol chileno, es que el 19 de diciembre, el Consejo de Presidentes aprobó una de las normas más polémicas del último tiempo en el fútbol chileno.

Esto, luego de que se aprobara que la Segunda División Profesional, se comenzara a jugar solo con jugadores Sub-23, lo que conllevaría a una ola de despidos en los clubes de esta categoría.

El propio Marín dijo días atrás a nuestro medio que: “El trabajo que nosotros hemos hecho y lo que hemos propuesto a la gente que maneja nuestro fútbol se hizo con mucha seriedad y que al artista más importante de este deporte (los futbolistas), no se lo tomen en cuenta, es grave”.