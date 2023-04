Claudio Borghi no solo está en la memoria de todo hincha colocolino por su paso como jugador en Colo Colo, sino que donde más huella dejó fue siendo técnico de los albos, donde logró el primer tetracampeonato de un club chileno.

El Bichi está bien adentro en la piel del hincha colocolino, pero fue el mismo Campeón del Mundo el que confidenció que no se sintió así cuando compartió un vuelo comercial con el plantel de Colo Colo.

La anécdota la relató el ex jugador y técnico en Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el programa donde el Bichi es rostro y analiza el fútbol desde su perspectiva junto a los otros panelistas.

Leonardo Gil fue el único que se acercó a saludar a Borghi, según él. | Foto: Photosport

“Yo viajé con Colo Colo el otro día, y si bien no dirigí a nadie de estos chicos, no conozco a nadie, me saludó Quinteros, Gil y Morón”, dijo de entrada Borghi aludiendo una feroz ninguneada por el resto del plantel.

El Bichi complementa diciendo que “No saben, no jugaron conmigo, no fueron compañeros de fútbol, pero tienen que leer los huevones. Este guatón ganó algo en el club, este gordo jugaba. Tampoco uno pide que te hagan reverencias, solo un ‘hola huevón, ¿cómo estás?’, ‘yo bien, vos, ¿cómo estás?’, ‘bárbaro’.

Al final, entre risas, Claudio Borghi asegura que menos mal la situación se presentó cuando viajaba con el plantel de un club al que dirigió y donde es bien recordado: “Y si esto pasa con Colo Colo, imagínate con otro equipo… me agarran a combos”, remató.