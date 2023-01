El zaguero central no ha podido debutar en el Cacique, y su retorno a las canchas aún es incierto.

Un nuevo dolor de cabeza tendrá Gustavo Quinteros en este inicio de año, ya que uno de los puntales de la campaña 2022 de Colo Colo como Emiliano Amor podría estar varios meses alejado de las canchas. Incluso en Macul no descartan buscar un nuevo refuerzo que supla esta importante baja.

¿Qué problema tiene Emiliano Amor?

El defensor central Emiliano Amor no ha podido debutar en esta temporada 2023 debido a que posee una lesión en un tendón de su tobillo de la cual no ha podido recuperarse, y que no le ha permitido jugar desde el amistoso ante River Plate en noviembre en donde marcó uno de los goles albos.

Pero el problema no sería menor, ya que según el reporte del periodista Daniel Arrieta en el programa Pelota Parada, en Colo Colo barajan la opción de que Amor viaje hasta Europa para que un médico especialista pueda contribuir en la reconstrucción de uno de los tendones de su tobillo.

Y al parecer así será, ya que el defensor argentino habría tomado la decisión de operarse de su tobillo de acuerdo a la información del sitio En Cancha. Con esto, Amor tendrá por lo menos cuatro meses fuera del campo de juego.

¿Tendrá reemplazante?

Es sabido que la dirigencia de Colo Colo busca abrochar lo antes posible a los dos refuerzos que le faltan a Gustavo Quinteros: un centrodelantero, en donde todas las opciones barajadas son extranjeros, y un lateral derecho que tendrá que ser chileno.

Pero ante la baja prolongada de Emiliano Amor, no se descarta que el club salga al mercado para buscar un posible reemplazante del defensa argentino, que se perdería toda la fase de grupos.

"Estamos intentando incorporar al delantero, al lateral y veremos la última noticia de Amor para ver si podemos incorporar otro central", dijo Quinteros sobre los fichajes que quiere para el plantel 2023, ya que los únicos centrales de experiencia que le quedan son Maxi Falcón y Ramiro González.

Si en el Cacique se deciden a ir por un nuevo central, este deberá ser chileno debido a que solo poseen disponible un cupo de extranjero, el que seguramente se gastará en el centrodelantero.