El entrenador de Colo Colo asegura que a Gabriel Costa no tuvo tiempo para resolver con un cabezazo en la jugada que tuvo para el 2-0, por esa razón tuvo que improvisar con una definición con el pecho.

Quinteros se refiere a la definición de pecho de Costa: "Se encuentra la pelota, no es un jugador canchero"

Gabriel Costa vive un momento de recuperación en Colo Colo. El seleccionado peruano fue una de las figuras en el triunfo albo por 4-1 en el Superclásico ante Universidad de Chile con dos goles y este lunes marcó el tanto del 1-0 definitivo frente Antofagasta en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

El Gabi hizo el 1-0 conectando en área chica un centro bajo de Pablo Solari en el minuto 49 de partido. Luego, a los 69', otra vez tuvo una chance para marcar con un envió del Pibe desde la izquierda que definió con el pecho.

Gustavo Quinteros fue consultado en conferencia de prensa por los rendimientos de Pablo Solari, Gabriel Costa y también por ese tipo de definiciones. El DT aseguró que el atacante se encontró con el balón y, por esa razón, tuvo que resolver de emergencia.

"Los dos jugaron muy bien partido. Solari asistió dos o tres pelotas muy buenas para definiciones, Costa hizo un gol, podría haber hecho otro. Para mí no le dio tiempo para poner la cabeza, vino un centro fuerte, el se encuentra con la pelota, no le da la posibilidad para poner la cabeza", dijo el estratega.

"Gabriel Costa no es ningún jugador canchero, es un jugador profesional. No tengo dudas que hace lo mejor para el equipo, siempre entrega, y nunca se va a permitir una definición sobrada, creo que no le dio tiempo", agregó el santafesino.

Quinteros quedó satisfecho con el rendimiento de los punteros y el equipo en general: "Estoy contento con los dos. Solari se recuperó bien de la molestia que tenía, Costa el primer tiempo jugó muy bien y terminó haciendo el gol en el segundo. Estoy contento, todos jugaron muy bien, por eso los cambios fueron al final".

El entrenador puso el foco en mejorar en la concreción: "Estoy conforme con todos, pero sí tenemos que seguir mejorando, en terminar mucho mejor la jugada. Tuvimos situaciones muy claras para definir y fallamos, hay que seguir trabajando en ese aspecto".