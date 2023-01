Ramiro González mantiene su reclamo en el gol de Magallanes: "Me jala y no me deja saltar"

Colo Colo tuvo su primer golpe duro en este inicio de la temporada 2023, en el que los ‘Albos’ perdieron la gran oportunidad de comenzar el año levantando un título, el cual se les escapó de las manos tras perder la Supercopa ante Magallanes en una infartante definición a penales en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Tras lo que fue esta dura derrota para los dirigidos por Gustavo Quinteros, uno de los refuerzos para el ‘Cacique’ en esta temporada, Ramiro González sacó la voz a lo que fue esta caída, en la que confiesa que se fueron triste y no tuvieron la fortuna necesaria para alzarse como los campeones.

“Triste lógicamente por el desarrollo del partido. Creo que por momentos lo sufrimos, después el tema de los penales desgraciadamente por ahí un poco cuestión de suerte. No tuvimos la fortuna de quedarnos por el título, triste por eso, pero el domingo tenemos la revancha y tenemos que revertir la situación y arrancar de la mejor manera el torneo”, partió señalando González.

Hablando sobre su primer partido oficial con la camiseta de Colo Colo, el ex Platense confesó que desde hace mucho tiempo no jugaba un partido completo y que le costó un tanto en lo físico en un principio, algo que fue mejorando con el pasar de los minutos. Además, indica que al plantel aún le falta terminar de entenderse dentro de la cancha.

González reclamó falta de Flores en el gol | Foto: Agencia Uno

“La verdad que hacía mucho no tenía 90 minutos. Ahí con los amistosos hicimos un poco y me fui sintiendo mejor físicamente. Creo que nos falta conocimiento, hay buen plantel y tenemos que mejorarlo bastante”, declaró.

En lo que fue la igualdad de Magallanes con el tanto de Felipe Flores, el defensor de Colo Colo reclamó airadamente una falta por parte del atacante de los ‘Carabeleros’ en su salto previo al gol, ya que no lo dejó marcarlo de buena manera.

“Arrancamos ganando, pero en el gol de ellos siento que hay una infracción, como que me jala, no me deja saltar, pero queda como excusa así que lo debemos trabajar y seguir adelante”, apuntó.

Finalmente, González sacó la voz a lo que fue su dupla que conformó en la zaga con Maximiliano Falcón, en la indica que han tenido pocos partidos para poder afianzarse, pero espera con el pasar de la temporada lograr solidificar la línea defensiva de Colo Colo.

“Fueron pocos los partidos que hemos ido jugando, pero de a poco seguimos conociéndonos. El domingo tenemos la revancha y arrancar con el pie derecho”, concluyó.