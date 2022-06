Colo Colo no pudo confirmar la llegada de Ramiro González como su primera incorporación para la segunda rueda del fútbol chileno. El defensor argentino-chileno no pudo pasar las pruebas médicas, las cuales truncaron su llegada al Cacique por contemplar problemas en los meniscos.

Es producto de esto que el futbolista conversó con El Deportivo al respecto de su fallida llegada a Colo Colo, en la cual contempló su dolor y sorpresiva caída que culminaron con enfriar las negociaciones y trámites correspondientes.

“Pareciera que yo fuera un inválido y yo estoy bien. Según tengo entendido, y lo que hablé con mi representante, ya había quedado atrás el tema de Colo Colo y no se iba a retomar”, fueron las palabras que entregó el defensor al respecto.

Pero en esta misma línea, el futbolista contó que “Según tengo entendido, el tema con Colo Colo está caído. El sábado fue la última vez que hablé con Gustavo (Quinteros) sobre el tema. Da mucha tristeza y pena que no pueda llegar al club por este tema”.

Ramiro González en Talleres de Córdoba. (Foto: Getty Images)

En lo que conlleva a detallar lo ocurrido del por qué se terminó cayendo su llegada, el zaguero expresó que “Vengo de estar en competencia y nunca he tenido problemas. Dijeron en Colo Colo que tengo los meniscos rotos de las rodillas, de una lo sabía, pero me sorprende lo de la otra. Lo cierto es que nunca he tenido un problema con eso, nunca se me ha trabado la rodilla. El menisco de la rodilla derecha lo tengo así desde 2013 y nunca me he perdido un partido por eso”.

Además, agregó que “Estoy bien físicamente, he pasado muchas otras revisiones médicas sin problemas: en Unión Española, en San Luis y en León de México. No entiendo por qué ocurrió lo contrario en Colo Colo. Incluso, el 22 de enero pasado me sometí a los exámenes en Talleres de Córdoba y todo fue normal, pasé sin ningún tipo de problemas en el diagnóstico de la misma resonancia”.

Finalmente, el futbolista espera por volver a tener una posibilidad de llegar al club. “Ojalá se diera lo de Colo Colo, sería lo más lindo. Siempre y cuando yo siga sin club. Ahora estoy entrenando de manera particular, con un profe, esperando que se den algunas cosas”.