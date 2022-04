Colo Colo se hizo fuerte en condición de local para vencer por dos a uno a Alianza Lima en la Copa Libertadores. El Cacique se mantiene invicto en el certamen con este inicio en los dos partidos que ha jugado, donde además se asegura con seis puntos al igual que River Plate en el Grupo F.

Rodrigo Sepúlveda analizó el partido en su canal de Youtube, donde se mostró maravillado en la victoria que consiguió el Cacique y confesó estar orgulloso de tener un equipo chileno jugando de esta manera.

“Varias cosas para comentar. Primero, fíjense que me pasó algo con Colo Colo hoy lo mismo que ante Fortaleza, que me sentí orgulloso de tener un equipo así, me sentí orgulloso con tener un Colo Colo con una actitud ofensiva desde el inicio, tratando de dominar el partido y queriendo ser dominador del partido y eso a mí me llenó la vista”.

En esta misma línea el comentarista deportivo apuntó que “Me encantó, me encantó, me encantó. Un fruncimiento perfecto por muchos momentos del partido. Una victoria clave, una victoria fundamental, suma seis puntos el Cacique y hoy Colo Colo es puntero, imagínense lo que les digo ganando un partido de visita y otro de local”.

No quedaba todo ahí, ya que, además agregó que “Las dos cosas tienen una valoración tremenda en la Copa Libertadores, primero porque gana afuera ganándole a Fortaleza en Brasil y segundo vuelve a ser fuerte en su casa, eso también es fundamental en la copa”.

Finalmente, expresó que “Tantas veces les he dicho que hay que ganar acá, ganar en su cancha, que hay que ser fuerte, que hay que ser absolutamente localista y mostrar poderío. Hoy lo hizo ganando a Alianza Lima”.

Colo Colo ahora se prepara para lo que será su siguiente desafío en el fútbol chileno, donde este fin de semana tendrá que recibir la visita de Cobresal en el Estadio Monumental.