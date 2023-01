Colo Colo no pudo arrancar la temporada 2023 del fútbol chileno con el pie derecho y cayó en una dramática definición a penales ante Magallanes, cosechando de esa manera la primera frustración de Gustavo Quinteros y compañía este año.

El Cacique no se vio bien y, a ratos, muy complicado ante un equipo que recién ascendió y no solo eso, sino que también cuenta con un plantel veterano que, de igual manera, complicó de sobremanera a Quinteros quien no encontró mucha respuesta.

Sobre el partido en sí y los refuerzos que llegaron a Colo Colo para esta temporada, el histórico Rubén Espinoza sacó la voz junto al micrófono de Bolavip y puso los paños fríos para los hinchas del Cacique.

El Cacique se quedó sin premio en Viña del Mar. | Foto: Agencia UNO

“Es prematuro todo con respecto a los refuerzos porque recién llegaron hace tres semanas que vienen haciendo la pretemporada. No por un resultado malo uno los va matar, es una campaña larga y Colo Colo tiene que participar en Copa Libertadores, ahí se les va medir”.

Bajo esa misma línea, aporta diciendo que “A nadie le gusta perder y menos en una instancia donde Colo Colo está acostumbrado a ganar y a salir campeón, pero tampoco es para analizar lo que fue el rendimiento de los refuerzos. Es muy prematuro todo porque se tienen que acoplar, necesitan tiempo de adaptación y los que se fueron eran importantes”.

En el cierre, tuvo unas cortas palabras para la labor de Bruno Gutiérrez, quien fue de los más bajos en Viña del Mar: “En esta posición necesitas a una persona con experiencia como la tenía Opazo, quien daba otra tranquilidad a sus compañeros y cuerpo técnico”, remató.