Colo Colo está en plena conformación de plantel para la temporada 2022. El Cacique quiere ir por el título en el año 2022 tras haber luchado hasta la última fecha, pero cosas extrafutbolísticas dificultaron y terminaron cediendo el torneo. Ahora, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros quiere ir por todo la próxima temporada.

Para eso, debe renovar y ver cuáles son las opciones que tendrán aquellos jugadores que no sumaron muchos minutos durante este 2021 y uno de esos casos es Christian Santos. El venezolano no pudo imponerse en el once titular por distintos factores, pero el técnico albo lo tendría en consideración.

Según Daniel Arrieta, el ex seleccionador boliviano le gustaría que el atacante siguiera en el Monumental, pues las molestias físicas y la poca continuidad impidieron que demostrara su nivel.

"Termina contrato en junio Santos y lo que me cuentan es que muy probablemente pueda continuar en Colo Colo, porque Gustavo Quinteros siente que no pudo mostrar en la cancha durante esta temporada, porque estuvo con contactos estrecho, porque se perdió los últimos partidos y tuvo lesiones", dijo el periodista en Todos Somos Técnicos el pasado martes.

Ante aquello, en el Cacique perciben que el llanero puede aún entregar un mejor rendimiento y es por eso que lo podrían aguantar hasta el término de su contrato, el cual finaliza el próximo mes de junio.

"En Colo Colo creen que es un buen jugador y que lo puede demostrar en la cancha. Me dicen que se quedaría por lo menos hasta junio", sentenció Arrieta.