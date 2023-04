Ex mundialista y jugador de Colo Colo, Leonardo 'Pollo' Véliz, criticó con todo la reaparición de Jordhy Thompson en las Redes Sociales, sobre quien dijo que podría ser un gran problema a futuro para el Cacique si es que ya no lo es en el presente.

Jordhy Thompson fue separado del primer equipo de Colo Colo después de que se hiciera público unos videos en donde se mostraba de manera clara al jugador del Cacique agrediendo de manera física a su ex pareja.

Tras un largo silencio y pérdida de rastro del jugador, Thompson reapareció este fin de semana en la categoría de proyección de los albos donde incluso se las ingenió para anotar un gol en la abultada victoria de Colo Colo sobre Everton.

Una vez terminado el partido, Thompson se volcó en sus Redes Sociales para disparar mensajes subliminales que hablaban de gente que lo quiere ver caer y otros de superación en momentos adversos.

Jordhy no la ha estado pasando bien en Colo Colo. | Foto: Photosport

Esta acción del canterano albo fue duramente criticada por Leonardo ‘Pollo’ Véliz, ex jugador del Cacique quien acostumbra a disparar sin filtro cuando algo no le parece y esta vez no fue la excepción con Thompson.

“Esa soberbia viene de la cuna. ¿Cómo nadie lo pone en su lugar?, ¿Qué trabajo han hecho los sicólogos para enderezarlo? Se viene un gran dolor de cabeza a futuro sino ya es presente”, dijo Véliz en su cuenta personal de Twitter.

Lo que sí se sabe es que Jordhy Thompson se reintegrará al primer equipo del Cacique tras el debut en Copa Libertadores 2023 ante Deportivo Pereira, el cual se dará el próximo miércoles 5 de abril en calidad de visitante.