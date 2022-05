El brasileño ex Colo Colo, Severino Vasconcelos, analizó en exclusiva con Bolavip Chile el encuentro que tendrá el Cacique ante Internacional por Copa Sudamericana, en donde él cree que los albos tienen buenas opciones de pasar y que los 'colorados' no pasan por su mejor momento.

Severino Vasconcelos ve con buenos ojos las opciones de Colo Colo ante Internacional por Sudamericana: "No es el Inter de antes, hay posibilidades"

Colo Colo este mediodía de día viernes supo que tendrá que enfrentar a Internacional de Porto Alegre por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2022, sin duda uno de los rivales más duros que le podía tocar al cuadro dirigido por Gustavo Quinteros.

El Cacique accedió a esta ronda de la Copa Sudamericana tras haber quedado tercero en el Grupo F de Copa Libertadores, donde cayó en la última jornada ante Fortaleza en el Estadio Monumental y, de esa manera, viera renegada sus chances de seguir avanzando en el mayor torneo continental de este lado del continente.

El emparejamiento entre albos y colorados despertó el interés de Severino Vasconcelos, ex jugador de los gauchos entre 1977-1978 y de los albos entre 1979-1985. ‘Vasco’ atendió el teléfono de Bolavip Chile y contó sus sensaciones tras el sorteo.

El Cacique enfrentará a Internacional tras su eliminación de Copa Libertadores. | Foto: Agencia UNO

“Lo que pasa es que Inter tiene un equipo no malo, pero yo creo que va ser una buena dimensión para COlo Colo porque yo creo que ahí Inter no anda muy bien y en el Brasileirao tampoco, puede ser un partido bueno. Yo creo que hay posibilidades”, dijo el melenudo ex jugador.

Vasconcelos defiende sus argumentos por su amplio conocimiento del fútbol brasileño: “Yo veo mucho fútbol brasileño, los campeonatos de Brasil tanto en primera y segunda, entonces Inter yo lo veo jugar y no es el Inter de antes, yo creo que Colo Colo puede sacar buenos resultados”, complementó.

Pasando a otro plano, incluso se atrevió a comentar la situación de Cristián Zavala y lo aconsejó: “El consejo que le daría es complicado de analizar ahora, porque a veces el jugador tiene un gran carácter. El fútbol es muy competitivo, muy complicado, ya no es como antes. Hay que trabajar, porque para conseguir un puesto en cualquier equipo tienes que trabajar, entrenar y hacer las cosas bien porque hay muchos jugadores que quieren jugar”, sentenció.