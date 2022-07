El ex jugador del Cacique realizó su ya conocida sección de Las Notas del Toby y calificó a Gabriel Suazo, Pablo Solari y Dylan Portilla por su partido ante Deportes La Sernea, siendo este último elogiado por el ex futbolista tras su debut con la camiseta alba.

Colo Colo goleó de manera sólida ante Deportes La Serena por la Fecha 17 del Campeonato Nacional. El elenco albo se mantiene como líder y aprovechó de estirar su ventaja con Ñublense, quien igualó en su visita a Unión La Calera.

Gustavo Quinteros ante los granates tuvo que mover varias piezas para armar el once titular y en que se decidió por utilizar tres jugadores Sub-21 desde el arranque; Bruno Gutiérrez, Pedro Navarro y Dylan Portilla sumaron minutos a partir del inicio. Luego, también ingresaron Lucas Soto y también Alexander Oroz.

Sobre Dylan Portilla, el jugador dejó gratas impresiones en el mediocampo, algo que Marcelo Vega destacó en su ya tradicional sección de Todos Somos Técnicos 'Las notas del Toby".

"Para ser su debut, no le pesa la camiseta. Muy bien, no es fácil reemplazar a Esteban Pavez o César Fuentes, con un mediocampo que venía hace tiempo jugando bien y me parece que este chico lo hizo bien. Para Quinteros es muy bueno esto, la nota es un 6,3", dijo el ex seleccionado.

El ex jugador albo le puso un 6,3 al juvenil albo | Foto: TNT Sports

El siguiente fue Pablo Solari, quien anotó el 2-0 parcial en el Monumental y que podría ser el último, pues partiría a River Plate luego que Colo Colo aceptara la oferta.

"A ratos aparece, a lo mejor no es la mejor versión que hemos visto, pero creo que cuando encara es peligroso más allá de las facilidades que te puedan dar los equipos en la parte defensiva. Me parece que jugó bien, que encaró, pero creo que apareció. La nota es 6,5", manifestó Vega.

Por último, la mejor calificación quedó para Gabriel Suazo. El capitán albo jugó en el mediocampo, un puesto que ya había jugado años anteriores y que no tuvo un buen nivel.

"Cumple bien en una posición que no es la de él con un pase y un penal que la hacen. Se atreve mucho, está jugando más suelto. No es el jugador que con los problemas que tuvo y que lo criticaron bastante, pero que no era su posición", agregó el Toby

"Es más, muchas veces los jugaores de arriba se escondían cuando él daba un pase y le echaban la culpa. Hoy es un jugador más maduro. La nota un 6,6", cerró.