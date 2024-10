20 goles en 2024 es la cuenta actual de Lionel Altamirano con la camiseta de Deportes La Serena. El nacido futbolísticamente en Unión de Santa Fe pasó de Rangers de Talca al actual campeón del ascenso, donde está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera.

El actual monarca del torneo de Primera B, dialogó en exclusiva con BOLAVIP, donde reveló sus sensaciones tras ganar el título y lograr el ascenso a Primera División con el cuadro “Granate”.

Estoy la verdad que súper contento, súper feliz con lo logrado. No veíamos la hora que ya se dé, si no era porlos tres puntos de Barnechea ya hubiéramos ascendido hace tres fechas, pero bueno. La verdad lo más lindo es hacerlo en tu cancha y no dependiendo de nada, así que súper contento con el objetivo logrado”.

Sobre sus chances de haber llegado a Primera División antes de ir al cuadro serenense, reveló: “En primera división no había nada concreto, la verdad, es la realidad, no había nada concreto, eran rumores nomás. Serena me estaba esperando. Estoy súper agradecido con el cuerpo técnico y los directivos porque me esperaron hasta último momento, así que nada. Decidí venir acá porque tampoco quería que esperen mucho ni que ellos se queden sin nada, así que nada, súper feliz, yo tomé una muy buena decisión”.

Las aspiraciones de Lionel Altamirano tras obtener el título con Deportes La Serena

Es cierto que cada vez que existe una figura prominente de un cuadro de región, los grandes de primera comienzan a poner sus ojos en ellos. Sobre ello, Altamirano pone la pelota al piso: “Yo estoy pensando en estos tres partidos, la verdad que tratar de terminar de la mejor manera. Sé que ya hay que ponerse a pensar un poco en lo que viene, pero trato de no desesperarme, estar con los pies en la tierra no creerme más que nada. Ahora a esperar, escuchar, sé que ofertas hay, porque me enteré que hay un par de clubes ahí, pero la prioridad la tiene Serena. La verdad que yo soy una persona súper agradecida, estoy súper contento acá, la gente me apoya y estoy súper feliz con eso. Pero trato primero de pensar en los partidos que van a venir”.

Finalmente, tras ser consultado sobre su referente como goleador, no dudó en escoger a uno de los mejores chilenos de la historia (para muchos también el mejor) José Marcelo Salas.

Lionel Altamirano, figura de Deportes La Serena que confiesa su admiración por el Matador Salas (Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport)

“Hay muchos, hay muchos delanteros. La verdad que hay un montón de delanteros que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, yo trato de mirar en todo, trato de mirar bastante fútbol, pero cuando uno ya es grande, ya va viendo cosas que capaz que antes no la veía, el tema de movimiento, leer un poco mejor los partidos, así que trato de enfocarme en mí mismo”.

Fue allí cuando remarcó a su ídolo de la infancia: “Yo cuando chico era hincha de River, así que me gustaba El Matador, El Matador Salas… también Juan Pablo Ángel, bueno Teófilo Gutiérrez ya un poco más grande, no, River tuvo unos muy buenos delanteros, la verdad que muy buenos delanteros”, cerró.