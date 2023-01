Diversos jugadores albos serán parte de Chile Sub 20 en el Sudamericano de Colombia.

Albos de selección: los jugadores de Colo Colo que disputarán el Sudamericano Sub 20

Sudamericano Sub 20

Sudamericano Sub 20

El próximo 19 de enero arranca el Sudamericano Sub 20, torneo en donde La Roja buscará un cupo para la Copa del Mundo juvenil de Indonesia. La nómina oficial del equipo dirigido por Patricio Ormazábal tendrá a diversos cracks del fútbol chileno, con jugadores de Colo Colo entre ellos.

¿Qué jugadores albos estarán en el Sudamericano Sub 20?

El campeón del fútbol chileno, Colo Colo, aportó a tres juveniles a la nómina oficial de jugadores que seleccióno el DT Patricio Ormazábal:

Joan Cruz - Volante ofensivo

Darko Fiamengo - Defensa Central

Eduardo Villanueva - Portero

A la selección juvenil no lograron llegar los jugadores albos Jordhy Thompson y Daniel Gutiérrez, futbolistas habituales en el proceso de La Roja Sub 20 pero que no fueron convocados por el entrenador.

¿Qué partidos jugará Chile en el torneo?

Chile será parte del grupo B junto a Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela, y deberá quedar entre los tres primeros para llegar al hexagonal final. El fixture de la selección es el siguiente:

Fecha 1: Ecuador vs Chile - Viernes 20 de enero a las 21:30 horas

Fecha 2: Chile vs Uruguay - Domingo 22 de enero a las 20:30 horas

Fecha 3: Chile vs Bolivia - Martes 24 de enero a las 21:30 horas

Fecha 4: Libre

Fecha 5: Venezuela vs Chile - Sábado 28 de enero a las 20:30 horas

ver también Esta señal transmitirá a La Roja el Sudamericano Sub 20

La polémica en Colo Colo por Joan Cruz

Aunque el jugador está a días de comenzar con la selección el camino en el Sudamericano Sub 20, aún no hay un 100% de certeza de si Joan Cruz seguirá siendo jugador de Colo Colo.

Desde el club indican que en 2022 el jugador cumplió el porcentaje de citaciones y que por eso fue renovado automáticamente, mientras que desde la empresa que representa a Cruz dicen lo contrario. "Es probable que el tema llegue a un juez y que zanje la situación", dijo en diciembre el periodista Daniel Arrieta sobre la complicada situación del juvenil albo.