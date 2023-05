Brayan Cortés perdió el arco de Colo Colo, pero no las chances de tener su primera aventura en el extranjero y, según revelaron, el ex Deportes Iquique cuenta con ofertas de dos potentes mercados para salir el próximo invierno.

Suplente o no, lo quieren igual: Dos potentes mercados van a la carga para sacar a Brayan Cortés de Colo Colo

Las últimas semanas de Brayan Cortés en Colo Colo no han sido para nada cómodas para el portero del Cacique y la Selección Chilena, quien vio cómo Fernando De Paul tomó el arco del Cacique y relegó al ex Deportes Iquique al banco de suplentes.

Ya van varias semanas desde que Gustavo Quinteros decidió sentar a Cortés y, para mala suerte del nortino, De Paul ha estado a la altura e incluso ha sido de los jugadores más destacados en un deslucido Colo Colo que lucha para mantenerse vivo en todos los frentes.

Pese a que la suplencia de Cortés tiene para rato, eso no opaca las chances que tiene de salir del Cacique durante el próximo Mercado de Pases y, según reveló el portal de noticias Dale Albo, el portero cuenta con ofertas.

Cortés perdió terreno en los albos. | Foto: Photosport

España y México son los dos mercados que estarían detrás del portero de La Roja y, si bien no se dio a conocer qué equipos específicamente son, lo cierto es que tendrían que pagar la no muy onerosa cláusula de US $1,250,000 para quedarse con los servicios del jugador.

Cortés, quien se mantiene con contrato vigente con el Cacique hasta diciembre de 2024, podría bien estar viviendo sus últimos meses en los albos y buscaría una salida ante la pérdida de la titularidad y el riesgo que corre de no ser llamado por Eduardo Berizzo.

De momento, el próximo jueves está en duda la presencia del ex Deportes Iquique en el banco de suplentes ante Curicó Unido por molestias físicas pero, incluso si llega, deberá ver cómo Fernando De Paul custodia el arco albo.