Colo Colo inició este miércoles sus trabajos de pretemporada en Argentina preparándose físicamente para los duelos amistosos que tendrán ante Universidad de Chile y Boca Juniors en el Torneo de Verano. Es producto de esto que a pesar de que el entrenador Gustavo Quinteros trabaja con plantel completo en esta primera parte del año, podría sufrir la salida de dos futbolistas.

Durante el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, la periodista Verónica Bianchi dio a conocer una información importante al respecto de lo mencionado anteriormente y que involucra de lleno al presente de Javier Parraguez e Iván Morales, quienes podrían estar viviendo sus últimos momentos con la camiseta alba.

“Justamente yo quería tocar un tema contigo Dani, que quizás debamos esperar a la nota, pero podríamos dar una pincelada. Me llega una información, es que nos ve mucha gente, ustedes saben, me llega una información donde me dice que existe la posibilidad de que Morales y Parraguez se vayan de Colo Colo”, comenzó detallando la comunicadora.

Además, sobre este punto agregó que “Y entonces ahí cambia el panorama de Santos, me dicen que este fin de semana podría ser clave para definir si es que se van, que es lo más probable que se vayan Parraguez e Iván Morales y Santos se quedaría en Colo Colo”.

Pero eso no fue todo, debido a que el periodista Daniel Arrieta que se encuentra en Argentina siguiendo los detalles de la pretemporada del Cacique, entregó mas detalles al respecto que son fundamentales a la hora de realizar un análisis al respecto.

“Colo Colo tiene las puertas abiertas para que Iván Morales pueda salir si llega una oferta. Y sobre lo de Javier Parraguez les dije en diciembre que había sido declarado transferible en Colo Colo, si es que se da el escenario ideal deberían partir los dos y Colo Colo le abre las puertas a la salida de Morales y también a la de Parraguez”.

Sobre esta misma línea, el comunicador contextualizó que “Si pasa todo eso, lo más probable es que Santos se va a quedar, ahora el tema son los extranjeros y es que uno tendrá que quedar fuera de la nómina”.