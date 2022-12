Si hay un jugador en Colo Colo que este 2022 pidió camiseta y se la ganó de manera más que merecida fue Vicente Pizarro, el joven mediocampista albo que aprovechó la lesión de César Fuentes para agarrar camiseta de titular y no soltarla nunca más.

Pese a que sufrió una dura lesión en un amistoso frente a River Plate en Viña del Mar, el Vicho debería llegar sin problemas a la pretemporada y tendrá que trabajar en su físico para llegar de manera óptima a los compromisos albos en 2023.

Pizarro es titular absoluto para Quinteros. | Foto: Agencia UNO

En conversación con Las Últimas Noticias, Pizarro abordó la clásica comparación entre padre e hijo: “Somos distintos. De partida soy zurdo, y eso lo saqué de mi mamá, que escribe con la mano izquierda. Yo jugaba siempre más arriba y fue el profe Luis Mena quien, en un torneo en Valdivia, me dijo que tenía que jugar en el puesto de volante central”.

Su papá, el campeón de Copa Libertadores Jaime Pizarro, aporta: “A mí siempre me cambiaron de posición. Mirko Jozic me hizo jugar hasta de líbero. Lo raro es que casi siempre me ponían por la izquierda, sin ser zurdo. Puede haber sido una señal para la aparición de Vicente, jajajá”.

En el cierre, el joven Pizarro reveló cómo los jugadores lo molestan dentro de la cancha para desconcentrarlo: “Algún rival me ha tratado de molestar diciendo que juego por mi papá, pero de verdad no me afecta. Se dicen cosas peores en una cancha y uno debe olvidarse de eso”, remató.