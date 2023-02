El ex atacante de Colo Colo, Juan Martín Lucero tuvo su primera titularidad este fin de semana con Fortaleza y los hinchas de dicho club ya lo comenzaron a criticar por su rendimiento

Cuando se habla en Colo Colo sobre el argentino Juan Martín Lucero, sin duda que rápidamente los hinchas dejan en el pasado todos los goles de vital importancia que realizó el atacante en su única temporada con el club y solo recuerdan lo que fue su polémica salida de los ‘Albos’, la que generó molestia por parte del pueblo del ‘Cacique’ hacía el jugador.

Tras gestar su salida al Fortaleza de Brasil, entre Colo Colo y el delantero trasandino existirá una larga historia la cual sin duda seguirá generando capítulos, en la que mientras tanto el ‘Gato’ rehace su vida futbolística en el fútbol brasileño, en la que hace unos días recién pudo hacer su debut, ya que la FIFA le concedió un permiso especial para poder volver a la actividad con su nuevo club.

A mitad de semana, Lucero tuvo su debut ante el Atlético Cearense, en donde su equipo se impuso por 6-1 por el torneo estadual y para este fin de semana, el ex Colo Colo inició por primera vez como titular en el equipo adiestrado por Juan Pablo Vojvoda en lo que su enfrentamiento ante el ABC por la Copa do Nordeste.

Su debut como titular no fue de los mejores para el atacante argentino, ya que su escuadra cayó por 2-0 en su visita al ABC, siendo esta la primera derrota de la temporada del Fortaleza, quien venía con un tranco perfecto dentro de las competiciones estaduales (Cearense y Copa Do Nordeste).

Lucero tuvo su estreno como titular en Fortaleza | Foto: Fortaleza

A pesar de ser su primera titularidad, el ‘Gato’ no estuvo exento de críticas y los hinchas del ‘Tricolor do Pici’ ni lo dudaron para manifestar su descontento por el rendimiento del que mostró el ex Colo Colo en la derrota ante su rival de turno.

“Lucero vino solo para engañarnos”, fue lo que manifestó uno de los fanáticos de Fortaleza tras lo que fue la dura caída en la Copa do Nordeste.

“Lucero era una menos en el campo. El tipo simplemente no vuelve a marcar. Mostró cero intensidad... pero espero que solo haya sido este juego”, declaró otro de los hinchas en su twitter.

El atacante argentino tendrá su gran oportunidad para mejorar su rendimiento nada más y nada menos que en el primer clásico que deberá afrontar junto a Fortaleza, en la que se medirán ante el Ceará en una nueva edición del ‘Clásico Rei’ el martes 7 de febrero.

