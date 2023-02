"Yo no saco ventajas": Gustavo Quinteros no se guardó nada y lanzó feroz indirecta a Ñublense

Colo Colo alista lo que será su encuentro pendiente por la tercera fecha del Campeonato Nacional ante Ñublense de Chillán, en el que los ‘Albos’ buscan dar vuelta la página de lo que fue su desastrosa presentación en Rancagua tras caer por 5-1 ante O’Higgins, derrota que caló hondo en el último campeón del fútbol chileno.

En la previa a este duelo, el estratega del ‘Cacique’, Gustavo Quinteros habló con los medios de comunicación y dejó su análisis de lo que será el enfrentamiento ante el equipo de Jaime García, en el que señala que a pesar de la mala racha que tiene ante los ‘Diablos Rojos’, no prioriza aquello y busca que el equipo se haga más competitivo con el pasar de los partidos.

“Nosotros no pensamos en ganarle a un equipo, no tenemos ese pensamiento tan corto, tratamos de pensar en un equipo que pueda salir campeón, que sume tres puntos, no pensamos en ganarle a un equipo u otro. No pienso en eso yo de que ‘no se le ganó’ o etc. Pensamos en otra cosa, en mejorar, en jugar mejor, en llegar a cumplir los objetivos”, partió señalando Quinteros.

Sobre lo que será su primera fecha que cumplirá tras la sanción recibida por parte del Tribunal de Disciplina ante sus dichos posterior a la final de la Supercopa ante Magallanes, el entrenador de Colo Colo indica que su ausencia no afectará y sacó una picaresca respuesta ante su ausencia en la banca para este partido.

Colo Colo quiere volver al triunfo | Foto: Agencia Uno

“No influye para nada, de arriba se ve mejor, voy a ver mejor y voy hacer mejor los cambios y demás, aunque no puedo hablar, pero por telepatía me comunico”, declaró finalizando con risas.

Ante el momento que atraviesan ambos equipos, el DT enfatizó en que los dos clubes llegan diezmados para este partido por distintas circunstancias “ellos ya tienen un funcionamiento ya adquirido, vienen jugando bien, ganaron, nosotros estamos disminuidos, empezamos con muchos cambios, jugadores que llegaron tarde y jugadores importantes lesionados, que no han podido jugar. Los momentos de los equipos no son los ideales”.

Finalmente, Quinteros dejó una potente reflexión ante lo que fue la anterior suspensión del partido ante Ñublense de Chillán, en la que el DT siempre se mostró dispuesto en poder reprogramar el partido con los ‘Chillanejos’ por el contexto que vive la ciudad, algo que quizás el estratega del ‘Cacique’ hubiera esperado hace unos años cuando ante el mismo rival, tuvo que jugar con juveniles por los altos casos de Covid positivo que tuvo Colo Colo.

“Ellos deben tener una preocupación por todo el país por lo que está sucediendo. Nosotros desde el primer momento que me preguntaron por suspender el partido, estuve de acuerdo, no pasa por mi cabeza, sacar ventaja, al contrario, por más que en algún otro momento algún equipo haya sacado ventaja, yo no pienso de esa manera, pienso en ayudar a la gente”, cerró.