Colo Colo quiere mantenerse activo en el presente Mercado de Pases, donde ya sumó a Fernando de Paul y Ramiro González como flamantes incorporaciones, pero quieren ir por más y robustecer el plantel para comerse el 2023.

En ese contexto y según asegura El Deportivo del diario La Tercera, el Cacique hizo un ofrecimiento formal para quedarse con Yorman Zapata, una de las joyas del Magallanes campeón de la Primera B y Copa Chile en esta temporada.

“El equipo de Colo Colo ya había presentado una primera oferta, pero esta fue considerada como insuficiente por Magallanes. Por esa razón, tuvo que subir la puntería. Algo que ambas instituciones están avisando”, dijeron desde el Monumental al citado medio.

Zapata se acerca al Estadio Monumental. | Foto: Agencia UNO

Si bien el jugador colombiano con pasos en las inferiores de Universidad Católica tiene contrato hasta diciembre de 2023 con el cuadro metropolitano, se está buscando una salida para que pueda sumarse a los trabajos de Gustavo Quinteros.

Esta no es la primera vez que Zapata está en la órbita de Colo Colo, ya que el jugador de Magallanes también sonó para reforzar a los albos a principios de semestre cuando Pablo Solari se marchó hacia River Plate de Argentina.

Incluso, el mismo jugador declaró en su momento que “Me encantaría jugar por Colo Colo. Es una institución muy importante. Sé que existe un interés, pero no me quiero adelantar… cuando el profe Quinteros estaba en la UC me llamaron varias veces para entrenar en el primer equipo. Incluso, cuando me iba a venir a Magallanes, la gente del club trató de persuadirme par que me quedara”, dijo al mismo medio en junio.

ver también Los 3 grandes se pelean a crack de La Roja Sub 20 que la rompe en Wanderers

Ahora, habrá que esperar a ver si Magallanes acepta los 500 mil dólares que Blanco y Negro ofertó por la mitad del pasa para que Yorman Zapata se transforme en el tercer refuerzo de los albos de cara a la temporada 2023.