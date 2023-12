Colo Colo ya se mentaliza en el último desafío del 2023. Tras no lograr el campeonato nacional ni clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores, el Cacique tiene como último objetivo ganar la final de la Copa Chile ante Magallanes.

Duelo que a horas de su inicio ya generó una crisis interna en los albos. Esto porque cinco jugadores del plantel no recibieron sus respectivos pasajes. Por lo que no pudieron acompañar al plantel que disputará el partido este miércoles en Iquique. Situación que desató la molestia de Maximiliano Falcón.

Falcón no se guardó nada y reclamó contra los dirigentes de Colo Colo (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

“Hace una semana venimos preguntando se podemos viajar con el equipo. Nos dijeron que todo estaba bien, incluso con la habitación del hotel”, contó el ‘Peluca’ a Radio Cooperativa.

“Cuando llegamos al aeropuerto nos dijeron que no había espacio para en el avión y la única opción era viajar a las cuatro de la mañana. Ahí yo me calenté y decidí volver a mi casa”, agregó el central.

Pero eso no fue todo porque el charrúa hasta pensó un escenario aún peor. “Con esto uno piensa una pila de cosas, ya que hay jugadores como Fabián Castillo que no está considerado, Darío Lezcano que han tenido polémicas, Oroz que esta lesionado, entonces no sé si va por ahí conmigo. Los jugadores son lo más importante en un club”, recalcó el uruguayo que ya inició los trámites para ser chileno.

Maxi Falcón siguió el reclamo de Alexis Sánchez

Aunque los dichos del ‘Peluca’ no quedaron ahí. Siguiendo los dichos de Alexis Sánchez, también reclamó contra ByN y las condiciones que presenta el estadio Monumental y que afecta día a día al plantel de Colo Colo.

“Las cosas hay que decirlas. Nadie dice que hicieron mil conciertos y dejaron la cancha un desastre. Que tenemos una ducha para bañarnos y que se rompió la puerta del jacuzzi. Si esto repercute después veremos como lo solucionaremos”, sentenció Falcón.

El central reconoció que junto a sus compañeros desistieron de viajar y que desde la directiva solo Aníbal Mosa se comunicó con ellos.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique disputa este miércoles 13 de diciembre la final de Copa Chile ante Magallanes en el estadio Tierra de Campeones de Iquique. Gustavo Quinteros no podrá contar con Maxi Falcón ni con Alan Saldivia por acumulación de tarjetas.