Colo Colo sufrió un duro golpe en su partido ante Boca Juniors por la Copa Libertadores, en la que los ‘Albos’ cayeron por la cuenta mínima y ahora deberán jugarse su última chance de avanzar a la ronda final ante Deportivo Pereira.

Tras lo que fue el partido ante los ‘Xeneizes’, el ex jugador y DT de los ‘Albos’, Claudio Borghi tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para apuntar sobre la gran necesidad que tiene Colo Colo para el próximo semestre en el ámbito de refuerzos.

“Si me dices que Colo Colo va a ir a buscar un marcador de punta derecho, estoy de acuerdo, si me dices que voy a buscar un 9, estoy de acuerdo, pero yo iría por un creador, iría por un jugador que me dé instancias diferentes”, comenzó indicando Borghi.

En esa línea, el ‘Bichi’ confesó que al equipo dirigido por Gustavo Quinteros le aqueja en demasía la falta de un creador y que le da tristeza el sacrificio que Leonardo Gil termina de hacer por el equipo, en un puesto que él no maneja, lo cual no termina siendo productivo ni a él, ni al club.

Leonardo Gil fue titular en la derrota de Colo Colo ante Boca Juniors | Foto: Guillermo Salazar

“Pase tengo, fuerza tengo, ganas tengo, me falta creatividad, me falta claridades cuando tengo la pelota. Si yo tengo a Pizarro o a Bolados, ¿Quién le da los pases de profundidad? ¿Gil? A mi me da pena Gil, porque a él lo ponen ahí y me acuerdo lo que dijo hace más de un año, yo puedo jugar ahí, pero no soy creador”, indicó en TNT Sports.

Finalmente, Borghi explicó que Gil no posee de las características que tiene un creador para poder tener soluciones ante momentos complejos de un partido y que finalmente, no termina siendo de ayuda y no genera desequilibrio para el equipo que el creador termine dando pases para el lado.

“En algunos partidos con poca marca y muchos espacios se las arregla y te da pases, pero cuando la cosa se pone brava y hay mucho tráfico en la cancha, ahí ya tiene limitantes y los limitantes que hacen cuando ya no pueden jugar hacia adelante ¿Qué hacen? Juegan hacia los costados y hacia los costados lo puede hacer Pavez, lo puede hacer Fuentes, hacia atrás lo puede hacer Bouzat y Rojas. Lo que falta es el pase en los últimos 15-20 metros de la cancha”, cerró.