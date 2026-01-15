Colo Colo tendrá esta noche el primer partido de pretemporada, donde enfrentará a nada más ni nada menos que Olimpia de Paraguay por el torneo amistoso ‘Serie Río de La Plata’ que se desarrolla en Uruguay.

Fue precisamente en tierras uruguayas que Fernando Ortiz recibió una positiva noticia para la temporada 2026, toda vez que el periodista argentino, César Luis Merlo, confirmó a un nuevo refuerzo para los albos.

Romero llega a Colo Colo. | Foto: Photosport

“Colo Colo cerró la llegada de Maxi Romero, a préstamo por un año y con opción de compra de US$ 1,500,000 por el 50% del pase, desde Argentinos Juniors”, dio a conocer en su cuenta personal de X (Twitter).

En esa línea, el comunicador agrega que el gran perjudicado tras la llegada de Maximiliano Romero al Cacique es un jugador formado en la cantera alba: “De esta manera, el Caique opta por el delantero que viene de O’Higgins y no por Damián Pizarro”.

Así las cosas, está todo listo para que Maximiliano Romero busque replicar lo hecho con O’Higgins de Rancagua el segundo semestre del año pasado en Colo Colo, donde tendrá una exigencia más alta y la obligación de quedarse con los tres torneos nacionales que dispute este 2026.

En síntesis

Maximiliano Romero llega a Colo Colo a préstamo por un año desde Argentinos Juniors.

El acuerdo incluye una opción de compra de US$ 1.500.000 por el 50% del pase.