Arturo Vidal sufrió con el extravío de su gato, King. El mediocampista de Colo Colo salió en bicicleta a buscar a su mascota. Además, se ofreció una recompensa para quien encontrara a su querido felino.

Afortunadamente la historia tuvo final feliz, pues el viernes apareció el gatito y en perfectas condiciones. El mínimo apareció solo en su hogar, el cual habitan nueve gatos.

“Llegó el King. Volvió este descarado que me tenía padeciendo. Estoy feliz, no quepo de la dicha. Pensé que no lo iba volver a ver”, dijo Sonia Isaza pareja del mediocampista de Colo Colo. “¿Por qué me haces sufrir tanto?”, añadió.

Sonia después dejó un mensaje a sus seguidores en Instagram: “Quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes por sus buenas vibras y pensamientos positivos durante estos días. Gracias a su apoyo, mi gato ha regresado sano y salvo”.

“No puedo expresar lo feliz que estoy de tenerlo de vuelta y en gran parte gracias a la energía y cariño que me enviaron. ¡Mil gracias!”, añadió. Luego cerró con distendidas palabras: “Y el muy sinvergüenza andaba de parranda”, cerró con humor tras recibir el aliviador regreso del gatito King.