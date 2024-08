El mítico DT veía venir la despedida del portero. ¿La razón? Percibía que no quería jugar fuera de la élite.

Bichi Borghi reacciona al anuncio del retiro de Claudio Bravo: "No me sorprende"

Claudio Bravo tomó la compleja decisión de retirarse del fútbol. Luego de 21 años de carrera, el mítico portero de La Roja le dijo adiós a la actividad. A pesar del impacto mediático, para Claudio Borghi no hay asombro alguno.

¿La razón? En conversación con BOLAVIP CHILE, el mítico DT y actual comentarista aludió a las expectativas del arquero. Para él, quería seguir jugando en la élite del fútbol europeo.

“Un gran arquero, hizo cosas muy buenas. No me sorprende, porque veía que no le salía ninguna posibilidad de fútbol competitivo, lo que imagino él quería. Es una buena edad, avanzada para cualquier deportista de alto rendimiento”, afirmó.

Tras ello, una lluvia de loas. “Tenía cualidades únicas, un tiempo y un distancia que para los arqueros es muy bueno. Salir a cortar balones con demasiada seguridad, dentro y fuera de su lugar de confort que es el área chica”, elogió.

“Además, mucha gente se fija como le pegaba a la pelota por cómo jugaba con los pies, pero con las manos sacaba a 50-60 metros cuando tenía la oportunidad de jugar rápido”, agregó.

Claudio Bravo se retiró del fútbol profesional. (Foto: Photosport)

El sello único de Claudio Bravo

En dicha línea, remarcó que el formado en Colo Colo reunía muchas características requeridas para ser un portero exitoso. No dudó en posicionarlo entre los mejores de la historia.

“Es un arquero muy completo, hay quienes se destacan por la pegada, otros por el trabajo bajo el arco, pero él tenía muchas condiciones. Por eso estaba catalogado entre los mejores”, concluyó.

21 años de carrera

Cabe destacar que el portero se retira luego de dos décadas de actividad. Se formó en Colo Colo, elenco en el que debutó en el año 2003 y alcanzó a coincidir con Claudio Borghi.

De la mano, cosecharon el Torneo de Apertura 2006. Se volvieron a reencontrar en la Selección Chilena entre 2011 y 2012, período en el que el entrenador estuvo a cargo del combinado nacional.