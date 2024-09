Colo Colo tenía una prueba importante ante Cobresal y la superó de buena manera con un triunfo por 2-0. Los Albos lograron dejar atrás la eliminación de Copa Libertadores y se meten de lleno en lo que será la definición por el Campeonato Nacional 2024.

Jorge Almirón se refirió a lo que vivieron y se mostró alegre por la victoria. “Obviamente contentos por el resultado. Veníamos de un golpe duro. La verdad que nos habíamos ilusionado bastante y sobre todo cómo se dio la serie te quedas con muchas sensaciones encontradas, con mucha bronca, porque hicimos dos buenos partidos”, expresó el DT.

El DT quedó conforme con la performance del equipo en la Copa y aseguró que era importante dar un cierre a ese proceso: “El equipo estuvo a la altura, por muchos momentos se jugó mucho mejor y te quedaste con la sensación de las manos vacías, pero tienes que cerrar esa etapa y después volver a meterte en el torneo. Entonces era un partido complejo en la previa y el equipo lo resolvió bien”.

También entregó un análisis del compromiso ante los Mineros: “El rival nos sorprende en su parado inicial, pero arrancamos de esa misma manera, después nos reacomodamos, hicimos algunos cambios para acomodarnos mejor y el gol de Correa fue buen gol”.

“Ellos están con línea de cinco y él jugó mano a mano con el líbero. Define muy bien Javier. En el segundo tiempo había más espacios para aumentar el marcador, se hizo un segundo gol, tuvimos varios espacios, no elegimos bien el último pase para definir, pero creo que hubo una diferencia importante entre un equipo y otro, merecíamos el triunfo”.

Jorge Almirón cuidó a Arturo Vidal y Maximiliano Falcón de perderse el clásico ante la UC e Isla no jugó por prevención

Almirón explicó por qué decidió no darle minutos a Arturo Vidal, Maximiliano Falcón y Mauricio Isla. “Arturo tenía cuatro amarillas, por eso no jugó. El Peluca estuvo en el banco por esa razón, no arriesgar porque viene el clásico y es un partido importante. También darles un descanso a los muchachos. Isla que venía cargado y jugó el partido con River con una carga física importante, para este partido por prevención no lo incluimos”.

Jorge Almirón explica el motivo para no darle minutos a Arturo Vidal, Maximiliano Falcón y Mauricio Isla ante Cobresal. (Foto: Photosport)

Además aprobó la performance de Opazo y aseguró que todos llegarán bien para el partido ante Universidad Católica en el Monumental: “Óscar hizo un buen partido, siempre es importante tener jugadores de relevo que les toque jugar y lo hagan bien, el equipo no lo resintió y tenemos a todos bien para el jueves”.