Anderson Duarte aparece en la carpeta de Colo Colo como posible refuerzo para el segundo semestre. El futbolista de 20 años puede jugar como extremo por ambos perfiles y también como enganche. De momento, el profesional avisa que está al tanto, pero remarca que tiene algunos conocidos en el plantel actual de los Albos.

“No he escuchado nada, pero obviamente sé que es uno de los clubes más grandes de Chile. Tengo compañeros ahí, como Alan Saldivia y Maxi Falcón, pero no he escuchado rumores. Conozco al técnico, dirigió a Boca, pero no estoy comunicado ni enterado de nada de lo que se habla”, expresó en conversación con Radio ADN.

El oriundo de Tacuarembó elogió a Jorge Almirón: “Está bueno que un técnico de esas características te quiera en tu equipo, es algo a tener en cuenta, no es cualquier técnico, por algo llegó a la final de la Copa Libertadores”.

Duarte bien valora la chance, aclara que su mente por ahora está en su actual club: “Mi cabeza está en Defensor Sporting. Estoy contento, trato de no saber de esas cosas hasta que sea algo concreto. Está bueno que un equipo grande del fútbol chileno haya puesto los ojos en mí, pero trato de estar enfocado y hacer mi trabajo en el día a día”.

Anderson Duarte elogió a Jorge Almirón. (Foto: Photosport)

¿Cuántos refuerzos quiere traer Colo Colo en el mercado de fichajes?

Los Albos tenían en carpeta traer un delantero y ya contrataron a Javier Correa. Además, buscan la incorporación de un lateral derecho, donde aparecen las opciones de Felipe Loyola, Matías Catalán y Mauricio Isla.

Sin embargo, en caso de una buena oportunidad de mercado, los Albos se abren a incorporar un tercer refuerzo. Además, existe la opción de que Carlos Palacios parta a Boca Juniors.