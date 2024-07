El presidente de Blanco y Negro mencionó que el Huaso declinó tres propuestas que le hicieron llegar. En ese sentido, no da por perdido el fichaje, pero deja claro que no sólo se concentran en un sólo nombre.

Colo Colo por ahora enfrenta dificultades en su objetivo de fichar a Mauricio Isla. El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa reveló que el Huaso ya rechazó tres propuestas que le hicieron llegar.

“Me llama la atención, porque pensábamos por lo que nosotros habíamos escuchado que él tenía muchas ganas de venir. Cuando uno hace una oferta, hace dos, por lo general recibe una contrapropuesta y lo que recibimos fue una negativa las tres veces, así que me llamó la atención, pero estamos trabajando”, expresó el puertomontino.

El directivo de la concesionaria que administra Colo Colo no da por perdido lo del Huaso, pero también espera tener otras novedades: “Nada está cerrado, todas las cosas siempre siguen abiertas, pero nosotros no nos quedamos con un solo nombre y estamos trabajando por el lado para ver de qué manera satisfacemos las necesidades del entrenador del equipo”.

Mosa también fue consultado por las complicadas negociaciones con Matías Catalán, Felipe Loyola (ambos caídos) y Mauricio Isla: “Sí, pero esperemos que en los próximos días avancen algunas otras conversaciones que estamos teniendo, cuando tengamos novedades se las vamos a decir”.

Aníbal Mosa se refirió a las incorporaciones en Colo Colo. (Foto: Photosport)

Aníbal Mosa asegura que verán si traen un tercer refuerzo en Colo Colo

El presidente de ByN no descarta fichar un tercer refuerzo: “Vamos a ir paso a paso. Primero era el 9, después el lateral, y una vez que tengamos ese lateral, según el nombre que llegue, vamos a conversar con el cuerpo técnico y veremos si se da por cerrado el plantel con eso o si se ve otra alternativa siempre y cuando sea un aporte, que sea alguien que venga a aportar, no a engrandecer la plantilla, sino que a jugársela por un puesto”.

Por último, optó por no dar números sobre las negociaciones de Isla: “Yo creo que no corresponde ventilar números, ni situaciones de esas, no creo que sea bueno ni para el jugador ni para la institución. Lo único que te puedo decir es que la institución hizo tres ofertas y las tres fueron rechazadas”.