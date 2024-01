Este martes 23 de enero Arturo Vidal fue presentado de forma oficial ante los medios de comunicación en Colo Colo, siendo el primer fichaje del mercado de pases para los albos. En la conferencia de prensa, el King respondió de todo en su vuelta a casa tras 17 años.

Su soñado regreso a Colo Colo.

“Estoy muy feliz de volver a casa después de casi 17 años. Vuelvo con muchos sueños cumplidos afuera, vuelvo feliz, creo que es el momento de volver. Quería volver bien y llego en un momento muy bueno, tras una recuperación que salió muy bien. Quiero volver a colocar a Colo Colo en lo mas grande de Sudamérica, ser campeón no solo en Chile”.

Su figura de ídolo ante los juveniles de Colo Colo.

“Trato de sentirme orgulloso de eso, de no demostrar que soy ídolo de ellos solo porque ellos lo dicen. Me gusta demostrarles por que me ha ido tan bien afuera. Siento mucha felicidad cuando la gente lo dice. Ahora somos compañeros, me van a conocer el día a día y espero ser más ídolo de ellos”.

Su proyección con Colo Colo.

“Cuando me fui estaba todo muy cambiado, ahora salir por ese túnel con la camiseta de Colo Colo son muchos recuerdos. Espero ser importante en estos títulos que ganemos con Colo Colo, ojalá sean muchos. Mi carrera me ha dado muchas alegrías siendo un líder en cada equipo de los que estuve y ahora espero ser un gran líder acá en Colo Colo”.

La demora de las negociaciones.

“Las negociaciones siempre son así, son muy estresantes, uno siempre quiere que sean rápidas, pero son largas, son muchas cosas que hay que armar. Estoy feliz de jugar en Colo Colo, lo que pasó atrás ya fue. Se logró el acuerdo y estamos las dos partes felices”.

Los recuerdos en su regreso a Colo Colo.

“Llegar acá a Colo Colo como un jugador que le ganó a la vida, son muchos recuerdos lindos. Me hizo recordar a cómo empecé y el jugador que soy ahora. Ojalá tenga muchos recuerdos lindos pasando por ese túnel de nuevo”.

Los personajes claves tras su regreso a Colo Colo.

“Me sentí de verdad muy querido, muy apoyado, le tengo que agradecer mucho a Matías Camacho, al capo (Aníbal) Mosa acá, al presidente con que se logró llegar a aun acuerdo. A Fernando Felicevich que es la persona que ha estado al lado de mi vida y me tranquilizó. Tenía solo un objetivo, venir acá. Mi decisión siempre fue clara, firmar acá en Colo Colo”.

Su decisión de volver a Colo Colo.

“Con Sonia estamos muy bien, ella se mete muy poco en mis decisiones, me apoya donde yo elija. Mi decisión de venir a Chile no es solo por mis hijos, es por venir a Colo Colo, porque yo quería”.

Visibilidad para Colo Colo en todo el mundo.

“Siempre en todos los lugares que estuve puse a Colo Colo adelante. Ahora que estoy acá el mundo va a conocer mucho más a Colo Colo”.

El plantel para la temporada 2024.

“Lo veo muy bien, aparte que voy a estar yo, lo veo mejor. Los últimos tres años Colo Colo ha ido creciendo mucho, están saliendo muchos jugadores de casa. Cuando las cosas se hacen bien, se puede pensar en grande. Con lo que empezó a hacer en estos tres partidos amistosos, más si llega otro jugador, va a ser interesante”.

La jerarquía que le aportará a Colo Colo.

“Se va a notar cuando me toque jugar, la jerarquía, lo que es mi carrera, lo importante que soy en un equipo. Hablarlo ahora no sirve de mucho. Ya estando con esta camiseta, los equipos sabiendo que se van a enfrentar a Vidal, las cosas van a cambiar”.

Regreso de Claudio Bravo a Colo Colo.

“Eso fue joda. El sabrá cuáles serán sus opciones que tenga cuando termine en Betis. Brayan (Cortés) es titular en la Selección, acá en Colo Colo. Él tendrá que saber si va a seguir acá o si Claudio va a venir. Hablar de otros jugadores no sería adecuado”.

El regreso de la Generación Dorada al fútbol chileno.

“Si vuelven bien y si van a ayudar a los equipos maravilloso. Hay otros que vuelven a retirarse por el cariño. El clásico va a ser lindo, espero que todos los partidos sean buenos, ahora todos los equipos van a querer ganarle a Colo Colo”.