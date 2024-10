Carlos Palacios fue uno de los grandes ausentes hoy en Colo Colo. Si bien el jugador fue liberado días atrás, la ANFP no le permitió jugar por el “Cacique” ante Calera por una extraña norma.

Si bien el volante estaba en la quinta región concentrando con el equipo, en el instante en que Arturo Vidal se encontraba mirando el partido de La Roja ante Colombia precisamente con Palacios a su costado, se dio a conocer de que la “Joya” había sido inhabilitada para el encuentro.

Según el propio Vidal, todos se enteraron a última hora de esta decisión, y que el ente rector del fútbol chileno quería que Palacios jugase ante Calera para así luego sancionar al cuadro albo.

“Lo más importante es que Colo Colo se dio cuenta porque nadie sabía. Ellos esperaban que Carlitos jugara hoy día y así nos quitaran los puntos para así salir campeón la U“, disparó el “King” luego del triunfo del popular sobre Unión La Calera.

En esa línea, aseguró que fueron los propios directivos del “Cacique” los que buscaron aquella información: “Los dirigentes se preocuparon muy bien de buscar ese detalle porque nadie lo sabía. Lo dije en el en vivo que era imposible que Carlitos no jugara hoy pero encontraron una ley que nadie se la imaginaba”.

Arturo Vidal deja atrás la Selección Chilena

El “King” también se refirió a la forma en que fue tratado su compañero de equipo, agregando: “Eso no lo puedo entender, el jugador no puede salir si ellos no lo permiten. Ya está, sacamos los tres puntos, Carlitos está super concentrado, cada día mejor”.

Arturo Vidal saca las garras para defender a Carlos Palacios (Foto: Photosport)

Finalmente, tras ser consultado por su posible regreso a La Roja, agregó: “Es un tema cerrado. No quiero hablar más de la selección. Yo respondo lo que me preguntan. No quiero seguir más con la Selección, quiero enfocarme en Colo Colo, estamos cerca de la 34. La Selección siempre es lo más importante, pero no quiero hablar de eso ahora”.