Este miércoles Colo Colo tomó la punta del Campeonato Nacional 2024 luego de hacer la tarea ante Unión La Calera, en partido pendiente por la fecha 25, donde el Cacique se impuso por 1-0.

El duelo estuvo envuelto por la prohibición que le hizo la ANFP al cuadro popular de contar con su goleador, Carlos Palacios, luego de haberse bajado de la Selección Chilena el pasado viernes, en medio de la fecha FIFA de octubre.

Desde Quilín informaron a los albos que esto habría sido de forma unilateral, por lo que se ajustaron al artículo 55 del Código Disciplinario de la FIFA y le pusieron una inhabilitación de cinco días al jugador de 24 años.

Pese a aquello, esta jornada Palacios se hizo presente de todos modos en el Estadio Nicolás Chahuán, donde apoyó a sus compañeros desde la tribuna. Y terminado el partido, habló con los medios presentes, donde hizo sus descargos.

Aunque primero felicitió al equipo por este importante triunfo: “Dieron lo mejor de ellos, pudimos ganar, así que feliz. Confiaba totalmente en ellos, así que feliz por el grupo, por todo Chile que está feliz”.

Carlos Palacios vio desde las tribunas el triunfo de Colo Colo en La Calera.

Los descargos de Carlos Palacios por la prohibición de la ANFP

Seguido, comenzó a relatar cómo fue su salida de la Selección: “No fue unilateral, yo creo que en el comunicado que mandaron dijeron que yo estaba liberado. Yo obviamente conversé, me dejaron ir, en ningún momento me dijeron que me quedara. Yo creo que unilateral es cuando uno se va porque una sola persona quiere, entonces no me parece. Pero está bien, lo respeto y lo acato”.

“Todos opinan, son problemas míos, son problemas personales que yo tengo. Más allá, no me parece. Es injusto, dicen que uno es antipatriota o que se tiró del barco, que aquí, que allá, pero si hubiese sido otro jugador, quizás no lo hablarían tanto como lo hablan conmigo”, agregó.

En la misma línea, indicó que el cuerpo técnico de La Roja aprobó su liberación: “Lo conversé, lo aclaré con la persona que lo tenía que aclarar en el momento, que era mi jefe. Me lo acató, él me dio permiso para salir, él me dejó salir, entonces no entiendo cuál es tanto el problema. Porque todos dicen que prácticamente yo me bajé, conversé con él lo que tenía que conversar y él me entendió, yo encuentro que me entendió, porque me decidió liberar”.

No se fue inmediatamente a Colo Colo

Finalmente, descartó que luego de su salida de Chile se haya reintegrado inmediatamente a Colo Colo pensando en este partido contra los Cementeros.

“Mis problemas los solucioné sábado y domingo, no fui a entrenar a Colo Colo, fui a entrenar después. Sábado no fui, lunes tampoco, me dejaron resolver mis cosas”, cerró la Joya.