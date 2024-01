Este sábado se vivió el gran estreno de Arturo Vidal en su regreso a Colo Colo. El Estadio Sausalito fue una fiesta en el triunfo del Cacique por 1-0 sobre Everton en la obertura de la Copa Viña del Mar.

Todos querían ver al King y lo pudieron disfrutar durante 60 minutos en la cancha, siendo una de las figuras del triunfo albo.

Tras el partido, el volante de 36 años habló con ESPN y comentó sus sensaciones en el regreso a casa.

“Muy emocionado, de verdad que muy contento, era un sueño para mí volver a Colo Colo. Volver también de una lesión súper grave que tuve, más de cuatro meses. Muchas emociones, lo más lindo de hoy fue volver a entrar a una cancha, jugar 60, 70 minutos. Cuando me lesioné pensé que no iba a pasar nunca el tiempo. Pasó, volví a mi casa, muchas cosas lindas. Mis hijos me vieron con la camiseta de Colo Colo, entraron conmigo a la cancha, tengo muchas emociones. Estoy muy feliz y agradecerle el cariño a la gente también que se portó increíble conmigo”, comenzó diciendo.

Arturo Vidal ingresando con sus hijos a la cancha del Estadio Sausalito. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

El mensaje de Arturo Vidal a sus detractores

Seguido, aprovechó las cámaras para enviar un mensaje a sus detractores, quienes dudaban de su condición física.

“Hace siete días todos hablaban que estaba lesionado, que no sabían cómo estaba, no sabían si iba a volver a jugar. Firmé el contrato y cuatro días después debuté de titular. Así que un saludo a todos esos que están hablando tonteras de mí. De aquí en adelante se viene cosas lindas, este equipo tiene mucho que dar”, lanzó.

“Me he sentido muy cómodo, como si llevara mucho tiempo acá y llevo recién tres, cuatro días. Debuté hoy de titular, jugué 60 minutos, lo que nadie pensaba que podía jugar“, añadió.

Colo Colo como la mejor decisión

Finalmente, Vidal expresó que fue la mejor decisión haber vuelto a Colo Colo, club del que partió a Europa hace 17 años.

“Desde que llegué acá la gente de Colo Colo se ha portado increíble y no solo de Colo Colo, de todo Chile, me han entregado mucho cariño. Creo que mi decisión fue la mejor de volver a casa. Esperamos ponerme a punto lo antes posible y darle muchas alegrías a Colo Colo”, concluyó.