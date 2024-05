Arturo Vidal: "Me hubiese encantado jugar con Cristiano"

Arturo Vidal está viviendo un buen presente en Colo Colo. Pese a la caída del popular ante Fluminense por Copa Libertadores donde el “King” no pudo estar por suspensión, el jugador ha mostrado un buen estado físico en los últimos compromisos de los albos.

Es sabido de la enorme carrera que tuvo el histórico volante de La Roja en el extranjero, donde compartió camarín con leyendas del fútbol mundial y, por ende, también enfrentó a otras igual de gigantes.

En un clip compartido por la cuenta oficial de Conmebol Libertadores, Arturo Vidal escogió a los mejores tanto como compañeros, rivales y sus referentes en el fútbol.

Arturo Vidal y Leonel Messi fueron compañeros en Barcelona durante dos temporadas

Los referentes de Arturo Vidal en el fútbol

“El mejor de todos claramente es Leo (Messi). Es de otro planeta. Y después la línea está casi todo igual. Está (Frank) Ribéry, está Xabi Alonso, (Thomas) Müller, (Robert) Lewandowski, (Luis) Suárez, (Arjen) Robben. Estaría todo el día diciendo todos mis compañeros que son todos leyenda”, partió diciendo.

Luego, escogió a sus rivales más complicados: “Para mí, los tres más difíciles y que siempre lo he dicho, para mí Leo es el más difícil de Marcar, después Ribéry y Cristiano. Esos son los tres monstruos que fueron los más difíciles de marcar”.

Posteriormente, hizo énfasis en uno de sus excompañeros en sus inicios en Colo Colo como uno de sus máximos ídolos: “Siempre he dicho que mi ídola es mi mamá. Después más allá, tenía gusto, en Chile me gustaba mucho Miguel Riffo como jugaba. Después cuando empecé a jugar de volante me gustaba mucho Makelele en Europa. Esos son los jugadores que uno sigue siempre”.

Finalmente, reconoció con quién le habría gustado compartir como compañero: “Me hubiese encantado jugar con Cristiano. Porque jugué con Leo, con todos los otros. Me faltó Cristiano yo creo”.

Los clubes que defendió Vidal en su carrera

Son ocho camisetas las que ha vestido el “King” durante su exitosa carrera. Nueve contando también la de La Roja.

Inició en Colo Colo para luego ir al Bayer Leverkusen y dar el gran salto a la Juventus. Posteriormente se convirtió en referente y titular del Bayern Münich, para luego ir al poderoso Barcelona y finalizar su estadía en Europa en el Inter. Algo poco…

En su retorno a Sudamérica, previo a su regreso a Macul, tuvo pasos por el Flamengo y el Athlético Paranaense.