Arturo Vidal lanzó una crítica a su ex DT en Colo Colo y la Selección Chilena, Claudio Borghi. El Bichi en su faceta de comentarista al inicio del segundo tiempo del encuentro entre los Albos y Unión Española, señaló que con los resultados parciales había un club se estaba consagrando, puesto que Cobresal le estaba ganando 1-0 a la Universidad de Chile, mientras que el Cacique y Huachipato igualaban. “Con estos resultados, Nacho (Valenzuela), tenemos campeón”, expresó en TNT Sports.

“Ah ¿Vas a seguir Bichi? Vas a seguir pesado”, expresó el mediocampista de 36 años en su canal de Twitch. El futbolista del Athletico Paranaense continuó con sus palabras sobre el campeón del Mundo en 1986. “Siempre tirando la mala”.

Vidal siente que Borghi constantemente tiene comentarios negativos hacia Colo Colo. “Siempre le tira, no sé porque lo hace”.

El bicampeón de América no estuvo para nada de acuerdo con los comentarios del Bichi. “La verdad que no lo escucho mucho, no cacho que hueá habla. Pero ahora que lo estoy escuchando, está hablando puras hueás”.

¿Cuando finaliza la participación de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2023?

Colo Colo cerrará su participación en el Torneo este viernes a las 18:00, visitando a Curicó Unido en el estadio La Granja.