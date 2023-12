En las últimas semanas se ha conocido que Boca Juniors pretende a Arturo Vidal. A esto se sumó que el King subió una foto con ropa de los colores del cuadro Xeneize, lo que se interpretó como un coqueteo con el club. Esto no gustó para nada a algunos hinchas del Cacique que llenaron de críticas al futbolista bicampeón de América.

En su transmisión en Twitch, el mediocampista de 36 años aclaró que no tiene tomada una decisión sobre su futuro y le contestó a los fanáticos Albos que lo critican. “Mi gente, yo no he decidido dónde me voy a ir. ¿Por qué están hablando? Hay hasta hue… del Colo escribiéndome. Se dan vuelta rapidito. Les voy a decir altiro: a todos los hue… que me escriben la mala onda del Colo, que se dan vuelta ahora, déjense de huevear, loco, si todavía no tomo la decisión”.

Además, el volante de la Selección Chilena mostró su molestia y pidió que pararan con las críticas. “A fin de año, cuando termine mi contrato acá con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con esa. Andan tirando la mala como siempre los cul…Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Así que déjense de huevear”.

El King además aclaró que por ahora sólo piensa en su actual club y también se refirió a las redes sociales. “Tengo mucho respeto al Paranaense. Me lesioné y todavía me siguen queriendo. Uno sube fotos para Instagram para pasarlo bien. Nada más. Yo tengo contrato acá hasta el 30 de diciembre. Todavía no decido nada. Aún no termina mi contrato. Así que no me anden tirando la mala”.

También aseguró que no puede llegar al estadio Monumental si no hay un interés. “Muchachos, yo no voy a Colo Colo si no me quieren. No depende de mí. Yo sólo voy a ir a un equipo que me quiera y que tenga objetivos. Pero tengan claro que estando o no, vamos a ser colocolinos de toda la vida. Claro que voy a ver el partido (contra Unión Española). Todos los partidos del Colo los veo”.

¿En cuántos clubes de Sudamérica ha jugado Arturo Vidal?

Arturo Vidal jugó en Colo Colo antes de dar el salto a Europa en el 2007. En su regreso desde el Viejo Continente compitió con el Flamengo, donde ganó la Copa Libertadores 2022, pero tuvo una abrupta salida. En julio del 2023 se incorporó Athletico Paranaense.

¿Por qué Colo Colo no acelera por Arturo Vidal?

En Colo Colo de momento no están ocupados en la situación de los refuerzos. Los Albos comenzarán a ver el tema de posibles incorporaciones una vez finalizado el Campeonato Nacional 2023. Además, aún no se resuelve la continuidad de Gustavo Quinteros, una situación que también se verá terminada la competencia.