El Campeonato Nacional 2024 está al rojo vivo con la lucha entre Colo Colo y Universidad de Chile para ver quién es el nuevo campeón del torneo nacional, situación que se dirimirá en las próximas semanas.

Pese a que el torneo aún no termina, Arturo Vidal poco a poco empieza a proyectar lo que será la temporada 2025 junto al Cacique y, en esa línea, fue consultado por un jugador en sus ya clásicas transmisiones en Kick.

El King quiere a Tapia en Colo Colo. | Foto: Photosport

¿El jugador en cuestión? Gonzalo Tapia, jugador de Universidad Católica quien termina contrato con los cruzados a final de año: “¿Tapia? Sería lindo que viniera, es un crack. Es un muchacho que tiene mucho talento y un futuro terrible”, dijo.

En esa línea, el ex jugador de la Juventus y el Bayern Múnich, entre otros equipos, asegura que al delantero cruzado no le faltarán ofertas: “¿A fin de año termina contrato o no? Sí, yo creo que a final de año se lo van a pelear”, sumó.

En el cierre, Vidal cree que Gonzalo Tapia caería como anillo al dedo al actual plantel que tiene Colo Colo, diciendo que “Tapia, si queda libre, lo van a querer todos. Es máquina. Pero, si le gustaría madurar y mejorar… a nosotros nos ayudaría mucho”.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo se juega una verdadera ‘final’ este domingo 13 de octubre al mediodía, día y hora en donde deberá enfrentar a Huachipato en el primero de los dos duelos que tiene pendiente en el Campeonato Nacional 2024.