El nombre de Claudio Bravo para tomar el puesto que Brayan Cortés dejó vacante en Colo Colo suena cada vez con más fuerza, pese a que el portero colgó los guantes hace un par de meses y se encuentra oficialmente retirado de la actividad.

Una hipotética vuelta de Bravo al fútbol y en el Estadio Monumental, precisamente, no tendría feliz a todos: Arturo Vidal sería el principal detractor de esta movida según reveló el diario El Mercurio.

Vidal sería el principal detractor de Bravo en Colo Colo. | Foto: Photosport

“No me que extraña que insista con Vidal, porque quiere lucirse. Pero es una medida bien resgosa, por el impacto que tendría en el camarín, porque lógicamente no creo que Arturo Vidal esté contento con esto…”, dijo un director de Blanco y Negro al medio previamente mencionado.

En esa misma línea, la fuente reservada asegura que la llegada de Claudio Bravo tiene más cosas malas que buenas: “No lo traería, es muy arriesgado. Un mal camarín, aunque haya buenos jugadores, no tiene futuro. No imagino a Vidal feliz con Bravo ahí dentro”, sumó.

En el cierre, revelan el ‘murmullo’ que hay en los pasillos del Estadio Monumental con una hipotética vuelta del arquero bicampeón de América con la Selección Chilena en 2015 y 2016: “Si llega Bravo, Arturo se va”, cerraron.

Los candidatos al arco de Colo Colo

El Cacique todavía no define a su primer refuerzo para la temporada 2025, pero lo cierto es que el arco se lo pelean Matías Dituro y Claudio Bravo, los principales candidatos para quedarse con el puesto de Brayan Cortés.