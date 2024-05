Muy pronto se podría dar un esperado reencuentro, que también transparente la amistad entre el entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, y el autodenominado astrólogo peruano Giorgio Armas. Ambos se conocieron el año pasado, cuando se lo recomendaron al técnico argentino al momento que dirigía en Boca Juniors.

Desde entonces que el interpretador de los astros se ha dedicado a las predicciones de algunos equipos, siempre teniendo como prioridad al Xeneize, incluso se habría radicado en Argentina.

Actualmente también estaría viendo el futuro de Olimpia y Sportivo Luqueño en Paraguay, además de Alianza Lima en Perú. A esta tarea se habría sumado el Cacique, por lo que de hace meses que quiere viajar a Chile para reencontrarse con Almirón.

Por lo mismo, en entrevista con BOLAVIP CHILE adelantó cuándo podría darse su viaje a este lado de la cordillera.

“Estoy mucho entre Paraguay, Argentina y Perú. Obviamente voy a darme una escapadita para Chile. Pero así estoy ahora, más en Argentina, porque las metas que tenemos con Boca es ganar esta Copa de la Liga, para clasificar a la Copa Libertadores, porque descuidamos muchísimo el torneo local y es ganar rápido un título”, explicó.

“Después ahí salgo un poco de vacaciones y en Paraguay que estoy con la gente de Olimpia, con (Martín) Palermo, con Julio César Cáceres de (Sportivo) Luqueño y en Perú con Alianza Lima, que no estamos tan bien. Más estoy en Argentina y Paraguay que en el mismo Perú, que es donde tengo casa“, añadió.

“Puede ser que sí me de una semanita por Chile. Ahora he estado muy enfocado en Argentina, he descuidado muchísimo a Alianza Lima, pero me he enfocado de lleno porque teníamos un clásico muy importante con River, me metí muchísimo a Boca”, completó.

El trabajo en conjunto de Jorge Almirón con Giorgio Armas

En la instancia, Armas recordó el trabajo que habría hecho en conjunto con Almirón en Boca, alcanzando la final de la Copa Libertadores que perdió en tiempo extra con Fluminense.

“El año pasado sí tuve tiempito porque solamente era la Copa Libertadores, abandonamos mucho el torneo local con Jorge Almirón, le di muchísimo la mano en Libertadores y abandomanos el torneo local. Y míranos ahora, estamos jugando Copa Sudamericana”, recalcó.

Jorge Almirón alcanzó la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors en 2023. (Foto: Photosport)

La salida de Boca Juniors y el arribo a Colo Colo

Cabe recordar que tras perder la final de la Libertadores en Río de Janeiro, Jorge Almirón renunció a la banca de Boca Juniors el 5 de diciembre de 2023, luego de siete meses al mando de los bosteros.

Tras aquello, el 9 de enero arribó al cuadro popular, que había quedado sin DT ante la salida de Gustavo Quinteros.