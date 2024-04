El astrólogo Giorgio Armas está muy pendiente de Colo Colo. De acuerdo con lo que expresó en varias ocasiones, estuvo aconsejado al DT Jorge Almirón en su paso por Boca Juniors. En ese sentido, asegura que aún tiene conexión con el entrenador argentino.

“Tenemos conexión, estamos ahí. Lo positivo no le aviso mucho, lo positivo que él disfrute, como el último partido. Cuando veo cosas complicadas le tengo que avisar, como el robo en el clásico, que dije que el árbitro nos iba a arruinar ahí y dicho y hecho. Creo que pasó con Fluminense en Brasil. Entonces, sí, todavía hay conexión”, dijo en conversación con BOLAVIP.

Quien dice ser especialista en rituales, menciona que trabaja con Alianza Lima, por lo que tendría a dos equipos enfrentados: “Ya me ha pasado, me pasó con Boca y Gimnasia en Argentina, Boca e Independiente también. Me pasó en Paraguay con Olimpia-Luqueño”.

En ese sentido expresó que quiere que ambos equipos sigan en competencia y eliminar a Cerro Porteño: “La idea es ayudar a Colo Colo y Alianza para que continúen en el torneo internacional y dejar a Cerro afuera, como una venganza porque soy hincha de Olimpia”.

Giorgio Armas entrega la combinación de resultados que quiere para Colo Colo en la Copa Libertadores

Giorgio Armas da su combinación ideal de resultados para los partidos que vienen para el Cacique. “La idea es que Alianza Lima le gane a Cerro en Lima y Colo Colo clasifique a octavos en la Copa Libertadores. Puede ser que venga Colo Colo, saque un buen resultado (en Perú), un empate, que Alianza le gane a Cerro, que Colo Colo le gane a Cerro y tratar de vengarnos de Fluminense con Jorge, ganarle en Chile”, señaló.

Giorgio Armas espera que Jorge Almirón avance con Colo Colo a octavos de final de Copa Libertadores (Foto: Colo Colo)

Además se refirió a si tiene en sus planes visitar el país: “Puede ser que me dé unas semanitas por Chile. Ahora he estado muy enfocado en Argentina, he descuidado muchísimo Alianza Lima. Teníamos un mata a mata con River, entonces me metí muchísimo a Boca”.