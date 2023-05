Colo Colo está por terminar la primera parte de la temporada y comenzar a evaluar sobre si traerá refuerzos para el segundo semestre. El Cacique no le apuntó del todo en el mercado de pases el pasado verano y ahora tendrá la chance de sumar nombres.

Sin embargo, en el Monumental tienen otra tarea por delante, pues de traer jugadores extranjeros deberán ver alguna salida de aquellos que futbolistas que arribaron a inicios de año y ahí hay varios que pueden ser candidatos.

Sobre aquello, es que Daniel Arrieta dio a conocer algunos nombres que podrían ser evaluados para decirle adiós al cuadro albo a mitad de temporada. El periodista informó en Pelota Parada de TNT Sports que el tanto el caso de Darío Lezcano como el de Fabián Castillo serán discutidos en Macul.

“Darío Lezcano quedó afuera del partido con Curicó Unido por una pequeña lesión, pero una lesión muscular. Ha sido una constante de Lezcano en esta temporada y ya comienzan a conversar en el Estadio Monumental. De hecho, hubo algunas conversaciones luego del partido para intentar liberar el cupo de extranjero de Darío Lezcano”, aseguró el reportero.

Ambos jugadores serían evaluados en las próximas semanas para ver si siguen o no en el Cacique | Foto: Photosport

Eso sí, entregó detalles de cuáles serían las trabas que podrían obstruir la salida del delantero paraguayo.

“Es uno de los apuntados para intentarle buscar una salida de Colo Colo para liberar ese cupo de extranjero. ¿Cuál es el impedimento? Que tiene contrato, no hay ningún jugador que termine contrato en junio”, agregó.

“El otro impedimento, es que Lezcano quiere revancha. Él quiere seguir en Colo Colo y cree que en la segunda parte del año puede ser una alternativa, pero al menos la postura y lo que comienzan a hablar en el Monumental es que Lezcano es uno de los jugadores que le buscan salida”, complementó.

En el caso del colombiano, Arrieta explicó que “me parece que otro jugador a evaluar va a ser Fabián Castillo. El colombiano se lesionó en la previa del Supeclásico en marzo y todavía no puede volver, de a poco se va reintegrando a los entrenamientos, pero la realidad es que Castillo es otro que ha estado en deuda”, sumó.

“Él hace algunas semanas dijo ‘si me tengo que ir, no hay problema’. Él siempre ha sido muy autocrítico con su rendimiento, creo que ese será otro de los nombres a evaluar, pero por el momento no tengo nada confirmado por Fabián Castillo”, sentenció.